國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州迪士尼旁隨機殺人！　3遊客「車拋錨」遭29歲男槍斃

▲▼ 美國佛州奧蘭多迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 佛州迪士尼樂園近幾月來死亡事件頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園附近的基西米市（Kissimmee）周末發生駭人命案，29歲男子博傑（Ahmad Jihad Bojeh）涉嫌槍殺3名遊客，被控3項預謀殺人及一項拒捕罪名。奧西歐拉郡警長布萊克蒙（Christopher Blackmon）在記者會上痛批，這是一起「冷血且有預謀」的隨機殺人案。

根據《每日郵報》，3名死者分別是來自密西根州的70歲男子克拉夫特（Robert Lewis Kraft）、俄亥俄州68歲的克拉夫特（Douglas Joseph Kraft）及同樣來自俄亥俄州的68歲普昌（James John Puchan）。

案發當天中午12時14分左右，他們因車輛拋錨停在博傑住處隔壁一間出租屋，隨後遭博傑槍擊身亡。事發地點距離迪士尼樂園僅約8英里（約13公里），是熱門觀光住宿區域。

布萊克蒙說明，「這些人在此之前完全沒有衝突或糾紛，完全是隨機犯案，兇手碰巧住在隔壁」，且博傑長期對社區構成威脅，「我們接獲許多關於此人的報案，他是警局的常客。」警方在博傑住處起獲2把槍枝，正調查是否就是兇器。

博傑2021年曾因在加油站停車場開槍射擊他人及多輛汽車被捕，當時造成1人受傷，後來以精神失常為由獲判無罪。他目前被羈押候審，若罪名成立，將面臨死刑或終身監禁，不得假釋。

►快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

01/17

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

