好市多新制明上路！「1類會員」享2專屬特權　台灣官方回應了

▲美國好市多於明日起啟動新制，給「高級會員」2大特權。（圖／翻攝自臉書／Costco）

圖文／CTWANT

美國好市多（Costco）宣布，自明日（6月30日）開始，「高級會員」（executive members，即台灣的黑鑽卡）將享有更多專屬優惠，包括提早入場購物、每月可獲得10美元（約新台幣325元）的信用額度，希望能吸引更多消費者升級會員等級。對此，台灣好市多則表示，若在各項服務上有更動，將主動告知會員。

好市多日前在社群平台上發布消息，自6月30日起，「高級會員」可享有提早購物的特權，周日至周五可於上午9點就入場，周六則是上午9點半，而其他會員每天都得等到上午10點才能進場。

不僅如此，「高級會員」還能獲得每月10美元的信用額度，可透過sameday.costco.com或好市多Instacart平台下單，且訂單金額需超過150美元（約新台幣4875元）才能使用。

據了解，目前好市多的會員等級分為高級會員、金星會員（Gold Star）及商務會員（Business），其中高級會員年費為130美元（約新台幣4230元），金星會員及商務會員的年費則都是65美元（約新台幣2115元），而高級會員專屬福利包括Costco指定服務折扣，以及每年2%的現金回饋。

對此，好市多也表示，這項政策旨在提高高級會員年費所提供的價值，希望能吸引消費者升級會員等級。

另外，台灣好市多則回應，將持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物服務體驗，若在各項服務上有更動，會主動告知會員，確保會員權益。

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