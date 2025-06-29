星巴克「買1送1」又來了！限時2天　星冰樂全系列都有

▲星巴克6月30日、7月1日連續兩天買一送一。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

未來一周各地高溫炎熱，星巴克宣布推出限時優惠「一起迎接下半年 好友分享日」，活動時間從6月30日到7月1日連續2天，上午11時至晚上8時，只要購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，就有買1送1優惠，每人每次至多買2送2，飲料需當場一次領取。

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▲星巴克「一起迎接下半年 好友分享日」活動。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克表示，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。只要從6月30日、7月1日上午11點至晚上8點，購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，就享有買1送1優惠。

星巴克提醒，活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。另外，不適用門市包含，松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

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