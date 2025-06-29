點8顆煎餃！男友吃掉5顆...她翻臉「這是尊重問題」　結局超傻眼

▲女子因為一盤煎餃當場被男友提分手。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「這完全不是吃不吃得夠的問題！」一名女網友抱怨，日前她和男友到早餐店，一起點了8顆煎餃，她將3顆吃掉後，男友卻趁她玩手機時把剩下5顆全吃光，當下她氣得找男友理論，對方卻堅持說「不然再叫一盤啊」，最後還向她提分手並轉身離開，讓她感到相當傻眼。

該名女網友在Dcard以「為了一盤煎餃分手」為題發文，表示她和男友都很喜歡吃早餐，常常會在休假日特別早起，開車出去「早餐約會」。但在某一天，2人一起點了8顆酥炸餃，而她先吃掉3顆，沒想到她才低頭滑一下手機，頂多1、2分鐘時間，男友就把剩下5顆吃完了。

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原PO氣炸表示，照理來說一份煎餃8顆，應該要一人分4顆，或是禮貌性的問一下「還有沒有要吃？」但男友卻在未告知的情況下將5顆煎餃全部吃掉，「我回過神直接傻眼」。

原PO當下就跟男友理論，對方提議「哦，不然再叫一盤啊」後，原PO更加火大，坦言「這不是再叫一盤的問題，這是態度的問題、尊重的問題。有兄弟姐妹的人應該會很理解這種感受吧？一人一半本來就很公平，但他卻無法理解，甚至覺得我很莫名其妙」。

原PO指出，男友情緒越來越激動，她不斷嘗試理性跟對方溝通，希望男友能理解她的觀點，「然而他給我的感覺是，在他的世界裡『吃不夠，就再叫一盤』，但這完全不是吃不吃得夠的問題啊」。

原PO也補充，男友吃東西很快，通常一道菜剛上來，一般人才拍2張照，他就能吃到空盤，「原因是他家的小孩吃最慢要洗碗，這是一個習慣的養成」。

最後，原PO透露，男友當時氣到在早餐店裡喊出「分手」，還直接開車走人，把她一個人丟在現場，「哦，順便一提，他已經是前男友了，呵」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「吃不夠就再叫一盤就好了，食物而已也那麼較真，跟妳相處感覺好累」、「吃飯滑手機滑到東西被吃了還不知道的人，在談態度跟尊重」、「妳確實是有點無理取鬧，不改一改妳的前男友只會越來越多」、「我不是想幫誰說話還是怎樣，只是覺得們們兩個的感情脆弱到一盤煎餃就可以散會了」、「我也覺得要問一下，很不尊重，覺得為這吵架很不值得，但懂原PO的心情」、「我個人是覺得沒差再叫一份就好，只能說你們不適合」。

也有人認為，「我也覺得不是點幾份的問題，問題是有沒有替別人想」、「真的是禮貌的問題」、「我們一群朋友在外聚餐，吃到快剩下也會互相問一下，還以為這個很基本」、「妳重視的點是應該平均分配，他打破妳的預期，覺得被不尊重」、「真的理性就直接再叫一盤」、「主要是感覺問題，對方不尊重自己就算了，說了會在意後不道歉還發脾氣，如果是我應該會氣爛」。

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