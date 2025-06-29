台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤　網不捨：童年超愛

▲「台糖量販店」已全面結束營業。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少南部人會去台糖量販店採買，但從2011年到2017年，台糖量販店累計虧損24.3億元，最後退出市場，旗下的量販店跟超市給家樂福接手。近日高雄在地粉專發文問，「還記得台糖量販店嗎？」不少人說是「時代的眼淚」。

「高雄點」日前在臉書粉專發文，「6年了！還記得台糖量販店嗎？2019.6.16最終營業日」。此文曝光後，不少網友紛紛留言「雖然現在變成家樂福了，我到現在還是習慣叫它台糖」、「我還留著會員卡」、「我最常逛的是楠梓店，坐著吃冰超懷念」、「小的時候假日出去玩，都是爸爸開車帶我來逛，每次都很開心」、「開幕第一天我就去了」、「小時候都跑去吹冷氣」、「懷念它的台糖冰淇淋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，台糖量販店成立於2000年，於2001年12月在高雄開出首家門市，陸續拓展至雲林、台中、台南與屏東等地，成為不少南部家庭的生活記憶，可以逛賣場、吹冷氣，吃一杯招牌冰淇淋，成為許多人心中的週末據點。

但隨零售市場競爭日益激烈，台糖量販店因為分店少，難跟大型連鎖通路抗衡，自2011年至2017年間，營運持續虧損，累計虧損達24.3億元，台糖在2019年4月宣布退出零售市場，將旗下5間量販店與3間超市轉由家樂福接手，於同年6月16日正式結束營業。

延伸閱讀

▸ 對小學女兒伸魔爪！獸父犯案40年「還侵犯10歲孫女」 法院判決曝光

▸ 醉女慘遭中年色男性侵 她摸「這物」發現不是男友！他下場慘了

▸ 原始連結