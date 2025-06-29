　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤　網不捨：童年超愛

台糖量販店賠24億退出市場。（示意圖／Pexels）

▲「台糖量販店」已全面結束營業。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少南部人會去台糖量販店採買，但從2011年到2017年，台糖量販店累計虧損24.3億元，最後退出市場，旗下的量販店跟超市給家樂福接手。近日高雄在地粉專發文問，「還記得台糖量販店嗎？」不少人說是「時代的眼淚」。

「高雄點」日前在臉書粉專發文，「6年了！還記得台糖量販店嗎？2019.6.16最終營業日」。此文曝光後，不少網友紛紛留言「雖然現在變成家樂福了，我到現在還是習慣叫它台糖」、「我還留著會員卡」、「我最常逛的是楠梓店，坐著吃冰超懷念」、「小的時候假日出去玩，都是爸爸開車帶我來逛，每次都很開心」、「開幕第一天我就去了」、「小時候都跑去吹冷氣」、「懷念它的台糖冰淇淋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，台糖量販店成立於2000年，於2001年12月在高雄開出首家門市，陸續拓展至雲林、台中、台南與屏東等地，成為不少南部家庭的生活記憶，可以逛賣場、吹冷氣，吃一杯招牌冰淇淋，成為許多人心中的週末據點。

但隨零售市場競爭日益激烈，台糖量販店因為分店少，難跟大型連鎖通路抗衡，自2011年至2017年間，營運持續虧損，累計虧損達24.3億元，台糖在2019年4月宣布退出零售市場，將旗下5間量販店與3間超市轉由家樂福接手，於同年6月16日正式結束營業。

延伸閱讀
對小學女兒伸魔爪！獸父犯案40年「還侵犯10歲孫女」　法院判決曝光
醉女慘遭中年色男性侵　她摸「這物」發現不是男友！他下場慘了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝
《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰認看完劇本僵掉
不爽家門前遭臨停！台南「浩克」爆氣砸車打傷2人
快加油！　明起汽柴油調漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄敬老卡、博愛卡福利再升級！7/1起運動、看電影「-50元」

不要敲診間門！醫列「門診10大NG行為」：看診速度快是好事

離職LINE群組「到底怎麼退出」　大票人曝1作法：超級無敵爽

上下班要花2小時！他猶豫是否租屋「用錢換時間？」　網友給答案

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤　網不捨：童年超愛

高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

出國幫陌生人取貨　遭指控侵占！「面交1舉動」他喊怪秒奔警局

最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

以前守在電視前「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因：看一眼就轉台

桃園市立美術館館長懸缺近3年　台北教育大學林詠能教授接任

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

高雄敬老卡、博愛卡福利再升級！7/1起運動、看電影「-50元」

不要敲診間門！醫列「門診10大NG行為」：看診速度快是好事

離職LINE群組「到底怎麼退出」　大票人曝1作法：超級無敵爽

上下班要花2小時！他猶豫是否租屋「用錢換時間？」　網友給答案

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤　網不捨：童年超愛

高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

出國幫陌生人取貨　遭指控侵占！「面交1舉動」他喊怪秒奔警局

最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

以前守在電視前「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因：看一眼就轉台

桃園市立美術館館長懸缺近3年　台北教育大學林詠能教授接任

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

高溫當心熱傷害！醫教你「捏眉心」1秒判斷中暑

賴清德列藍白7大違憲爭議法案　國會有界限！不是表決多數就贏

機組員「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則　一出一進搞定

酸賴清德「選輸不甘願」　盧秀燕開轟：無差別罷免是報復性行動

數位城市！花蓮市圖推廣電子書與線上閱讀　數位課程走進社區

副總統蕭美琴在捷克險遭追撞　前日本副防衛大臣中山泰秀憤怒發聲

23歲女付不出40元車資提「肉償」！司機嚇壞報警...結局超展開

彰化逆倫悲劇！女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

BL劇黑白CP合體了！紀成澔親揭保養秘訣　葛兆恩驚爆「氣喘發作」

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

生活熱門新聞

今變天！　「下最大」地區曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

以前守在電視前看「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因

搭北捷老是走錯出口　一邏輯秒懂不再迷路

颱風可能接連生成　模擬路徑曝

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤

帶父母出國玩「推薦去哪？」　一票選1國家

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

他徵凶宅試睡員　睡1天就能賺2萬

4星座翻身！　下半年擺脫不順

更多熱門

相關新聞

微軟宣布告別「藍白當機」畫面！改用「黑底白字」

微軟宣布告別「藍白當機」畫面！改用「黑底白字」

微軟日前正式宣布結束使用將近40年的「藍色死亡畫面」（blue screen of death），並將以全新設計的黑色重啟畫面取而代之，預計在今年夏季正式推出，在Windows 11的24H2版本中全面實施。

夏天開車如泡毒窟　5招快速清除致癌空氣

夏天開車如泡毒窟　5招快速清除致癌空氣

擦防曬竟藏致癌風險　醫師也中鏢！保命4招一次看

擦防曬竟藏致癌風險　醫師也中鏢！保命4招一次看

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

黃子佼偏愛房型曝光！　房市專家坦言：他的狀態難賣好價格

黃子佼偏愛房型曝光！　房市專家坦言：他的狀態難賣好價格

關鍵字：

台糖量販店周刊王

讀者迴響

熱門新聞

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

今變天！　「下最大」地區曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

墨西哥最致命地底奇景　待15分鐘就會死

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面