洗鴛鴦浴「1癖好」遭拒！妹子暴走疑男友有小三...網傻眼：毀三觀

▲原PO喜歡在洗鴛鴦浴時尿在男友身上，最近卻遭拒絕，讓她感到很受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

情侶總會有「特殊情趣」，2人都能接受就好。但近日一位女網友說，她跟男友洗鴛鴦浴時，都會刻意尿在他身上，像小狗佔地盤，但最近一直被男友拒絕，讓她懷疑男友有小三。貼文引起網友討論，不少網友不禁震驚地說：「原來真的有這樣玩的。」

原PO在Dcard發文「男友不讓我尿他身上」為題發文，表示她都會邀男友一起洗澡，脫光衣服後她喜歡尿在他腿上，「像個小狗在自己喜歡的東西上做記號，我也一直覺得這樣是愛的表現，男友雖然嫌棄但也都乖乖接受了。」

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原PO說，這次男友拒絕她的標記邀請。男友說，他不喜歡，因為熱熱的。原PO指出，她很受傷，不給她尿是要給小三尿嗎？那就不要一起洗澡，「我忍受被搶水的痛苦就是為了可以尿男友啊。」

原PO表示，最後男友同意她繼續尿當情趣，「我也會努力多喝水，讓他不要那麼排斥！」她也詢問網友，這個行為會很奇怪嗎？希望網友可以投票，若超過半數同意她就繼續行為。

貼文一出，有4000多人認為原PO行為太噁心，僅有700多人認同，網友們紛紛留言「男友沒有張開嘴巴接他不愛你」、「我申辦手機的時候店員沒有告訴我會看到這個」、「這種女友請看管好不要放出來」、「原來真的有這樣玩的，難怪我老公一直想叫我這樣對他」、「連大便都不敢吃還敢說愛」。

原PO事後補充，她沒有每次都尿，只是興致來了偶爾尿，男友以前不排斥、甚至可能有點喜歡，他被尿的當下也會直接沖水。至於男友有沒有尿她，原PO解釋「遺憾的是，我男友沒辦法在有人的狀態下尿出來，不然我蠻想幫他扶的。」

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