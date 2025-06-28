雲林防治地層下陷見成效　2024下陷面積降至226.4平方公里

▲「雲林縣114年度地層下陷防治小組」第一次會議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府召開「雲林縣114年度地層下陷防治小組」第一次會議。縣長張麗善表示，雲林縣2024年地層下陷面積較2023年減少21.3平方公里。但為確保高鐵行車及地方防災體系運作安全，包括高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施，及水井管理計畫等防治作為，仍須加強推動輔導力度。

縣長張麗善表示，地層下陷屬於不可逆轉的地質災害，卻有方法可有效防治減緩下陷區域與速率。國科會近年研究顯示，「減抽」地下水是地層下陷防治最直接且有效策略，縣府與中央持續攜手落實包括在高鐵沿線鼓勵轉作高梁、大豆、玉米、小麥等節水作物，嚴查非法水井、管控一般水井等防治措施，請農業處、水利處等單位加強宣傳輔導，也請沿線民眾予以配合，讓防治更有成效。

▲縣長張麗善表示，雲林縣2024年地層下陷面積較2023年減少21.3平方公里。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，縣府在大虎尾地區規劃科技園區、高鐵運動園區、布袋戲傳習中心、 台大雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓、環保局新辦公廳舍新建工程等重大建設；另高鐵雲林站於7月開始每週常態增加20班次，未來還會持續增班，確保地區安全格外重要，請各單位務必配合、落實各項地層下陷防治工作。

縣府水利處表示，根據水利署監測資料顯示，雲林縣2023年度地層下陷面積為247.7平方公里，2024年度則為226.4平方公里，去年較前年有減緩情況。為持續改善地層下陷現象、保障國土安全及縣民生命財產，地層下陷防治工作仍須長期推動。



為能提升雲彰地區之地下水補注效率，縣府與經濟部水利署合作於2023年辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注之應用」計畫，藉由引入新虎尾溪河川至砂樁補注井，以提升深層含水層之地下水量；今年度將接續辦理「新虎尾溪地下水補注砂樁設施增設及成效評估計畫」，並選定適宜地點增設砂樁設施，以提升含水層地下水補注之量能。



水利處強調，針對違法水井，縣府會加強巡查作業，並採即查即封填處置，今年截至6月為止，封填2口新增違法水井。另既有水井（含納管廢棄水井、配合公共工程建設封填）封填41口，合法水井則未有封填情況。

縣府農業處表示，農業部農糧署推動黃金廊道農業節水獎勵政策接替計畫，自2023年至2025年實施「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，針對虎尾、土庫、元長及北港等地層下陷顯著的四個鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵農民改種低耗水作物，目前綠色環境給付計畫第一次耕作措施轉作面積約6045.265公頃、休耕面積約560.462公頃，農業節水量約55008.706萬噸；另2025年第一期作實際種植非基改大豆約72.8678公頃。

縣府指出，針對包括虎尾高鐵運動園區在內的8項重大公共工程監測，並未出現影響地下水及地層下陷情況。未來將持續結合中央資源與地方力量，並號召縣民共同配合節水行動，朝向聯合國永續發展目標（SDGs）邁進，實現水資源保育與農業發展的雙贏。

▲雲林縣地層下陷防治小組第一次會議於縣府水情中心舉行，包括溫志超、蘇騰鋐、游景雲等防治委員，及縣府相關局處、縣內相關機構人員出席。（圖／記者游瓊華翻攝）