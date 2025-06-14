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卓榮泰視察曾文溪排水　黃偉哲爭取150億水利建設經費

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期來臨，台灣防汛壓力陡增，行政院長卓榮泰14日南下台南，視察曾文溪排水與防汛整備工作，市長黃偉哲親自陪同，並當面向中央爭取後續治水經費，卓榮泰強調，治水工程必須中央與地方通力合作，方能有效提升民眾安全保障。

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

視察現場，包括經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、立委陳亭妃、林俊憲及市議員邱昭勝、蔡麗青、餘柷青等人皆到場，展現對水利建設的高度關注。

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

卓榮泰指出，台南市芒果與番石榴甫通過歐盟高標準檢驗，成功外銷歐盟，顯示農產品質提升與水利穩定密不可分。他透露，曾文溪治理已進入最後2.2公里的關鍵段落，未來將比照三爺溪模式加速推進。同時，中央正研擬推動系統性治水計畫，設定「最小淹水面積」、「最快退水時間」、「最高安全標準」三大目標，導入逕流分擔、出流管制、在地滯洪等策略，徹底改變以往點狀補強方式，邁向全面性治理。

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝賴清德總統與蔡英文前總統任內持續關心台南治水，特別在前瞻基礎建設計畫中給予台南極大助力。他指出，台南市為全台淹水風險最高城市之一，13日安南區降雨量達180毫米，但並未出現大規模淹水，積水亦迅速退去，顯示市府防汛工程已初具成果。

水利局指出，南市轄內排水系統多達165條，為六都之冠。然而地勢低平、排水不易，使得本市易淹水面積約佔全國三分之一。市府長年推動各項水利建設，並強化設施維護與防汛整備，力求降低災損風險。

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

回顧2024年凱米颱風造成的區域積淹水，市府成功爭取中央47.4億元經費，推動受損水利設施修復與排水改善。今年首颱「蝴蝶」雖未登陸，但其外圍環流已影響中南部天氣，黃市長已指示市府團隊及各區公所提前完成部署，強化防汛能量。

▲行政院長卓榮泰南下視察曾文溪排水工程，市長黃偉哲親自陪同簡報治理進度。（記者林東良翻攝，下同）

目前台南市尚有多處人口密集地區與重要交通節點的排水工程待推，包括雨水下水道新建、抽水站設置與汰舊換新、沙崙科學園區污水與再生水處理設施、岡山排水整治等，整體所需經費預估達150.775億元，仍有賴中央持續挹注。

市府表示，未來將在中央支持下，加速各項治理進度，全面提升防洪韌性，打造宜居、安全的韌性城市。

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