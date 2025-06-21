張麗善宣佈成立「不同意罷免大聯盟」　號召雲林公職人員捍衛參政權

文／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善今（21）日鄭重宣佈，正式發起成立「不同意罷免大聯盟」，強調這場行動不是為了個人或政黨的政治利益，而是為了守護憲法所保障的參政權與民主核心價值。張麗善呼籲雲林全體公職人員加入「不同意罷免大聯盟」，並與民眾團結站出來，共同拒絕惡性罷免，堅定投下「不同意罷免」的一票。

▲雲林縣長張麗善21日宣布成立「不同意罷免大聯盟」。(圖／資料照)

張麗善表示，自2004年投入立法委員選舉以來，從政已超過二十年，始終秉持「勝不驕、敗不餒」的信念服務鄉親。她指出：「我們深信，民主制度應保障每一位懷抱理想、熱忱與行動力的公民，都有公平參與公共事務的機會，這樣的制度才有可能扎根並穩固。」

張麗善嚴正指出，當前的政治情勢正面臨民主制度的重大危機。雖然去年總統與立法委員選舉中，民進黨在總統得票與國會席次皆為少數，卻仍在選後一年內發動全台「大罷免」，對在野立委展開無差別攻擊，試圖以罷免取代選舉、以政治操作取代人民意志。

張麗善表示，這種做法是對台灣民主制度的嚴重踐踏，也開創了「選後不認輸、動輒搞罷免」的惡劣先例。國際間從未有民主國家如此操作，民進黨正讓台灣的民主淪為政治鬥爭的工具。

因此，張麗善宣布成立「不同意罷免大聯盟」，廣邀雲林縣各級民意代表、鄉鎮市長、村里長加入，並與關心民主制度的民眾共同守護選舉制度的正當性與穩定性。

她強調，我們必須堅守民主的最後防線，這不是為了捍衛個人或政黨的利益，而是為了守護憲法所賦予人民的參政權、選舉權與被選舉權，更是為了守住台灣民主的核心價值。沒有人是局外人，台灣的未來需要你我共同捍衛。