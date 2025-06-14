嘉義縣強化防災設施　卓榮泰實地視察防汛整備情況

▲▼ 行政院長卓榮泰視察嘉義縣防災整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長卓榮泰今（14）日前往嘉義縣白水湖第1滯洪池抽水站，實地視察防汛整備情況，了解相關應變措施的進度與完善程度。

極端氣候頻繁來襲，嘉義縣防汛整備配合治水策略，以「豪雨前排空滯洪池、排水路預抽、預佈移動式抽水機」積極強化整體治水應變能力，展現地方政府守護民眾安全的決心。

嘉義縣長翁章梁表示，受到地層下陷日益嚴重、極端氣候導致海平面上升，以及山區降雨集中流向下游等多重因素影響，東石鄉、布袋鎮等沿海地區長期處於淹水高風險區域。為提升整體防汛應變能力，嘉義縣已設置684座水門、279座抽水站、245組淹水感測器、23座滯洪池，以及228台移動式抽水機，強化防災設施與應變效能。

107年823豪雨侵襲，導致沿海發生嚴重淹水災情，卓院長回憶當時陪同時任行政院長的賴清德總統前往災區勘查，他表示當時積水深及胸部，災情慘重，昨日南部地區再度降下豪雨，其他縣市接連傳出災情，嘉義縣沿海地區卻未傳重大災情，安然度過，顯示這些年來的治水工程已逐漸發揮成效。

嘉義縣政府水利處指出，去年凱米颱風成功處理超過9,400萬噸雨水，相當於3.8座仁義潭水庫的水量；依據嘉義縣社會局申請淹水補助戶數統計，98年莫拉克風災淹水戶數高達20,841戶，107年823豪雨降低為11,735戶，去年凱米颱風已大幅減少為3,880戶，顯見中央與嘉義縣政府攜手合作治水已見成效。

另外，立法院昨日三讀通過「前瞻基礎建設計畫」第五期治理工程預算，其中嘉義縣核定58億元。

▲ 行政院長卓榮泰視察嘉義縣防災整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

水利處長林谷樺表示，預算案尚未通過時，縣長多次強調治水工作不能中斷，因此由縣府先行代墊7,134萬元，預估至今年8月底累計代墊總額可能達到3億元。

▲嘉義縣長翁章梁感謝中央經費支持 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁感謝行政院與立法院支持，未來將善加運用這筆經費，加速推動及完善相關後續工程，持續強化縣內基礎建設，提升整體生活品質與防災韌性。