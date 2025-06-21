雲林縣「慈愛獎」表揚 　張麗善：感謝照顧者成為別人的光

▲雲林縣政府與雲林縣復健青年協進會，辦理「成為你的光」114年度身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」表揚活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府以公益彩券盈餘分配款挹注雲林縣復健青年協進會，今（21）日辦理「成為你的光」114年度身心障礙家庭照顧者「慈愛獎」表揚活動，表揚12位身心障礙照顧者。縣長張麗善表示，希望透過表揚照顧者典範，觸動社會大眾更加支持身心障礙者，推動身心障礙家庭的社會參與，減少家庭照顧壓力。

復健青年協進會理事長林淑英表示，評選出12位受獎人，每個家庭都有其故事及辛苦，受獎人含括父母親、夫妻、子女角色外，更有本身也是障礙者，他們都有著共同的特性－堅忍不拔的慈愛精神及感恩的心! 我們特別將今年的主題定調為「成為你的光」，他們是家庭的光，並將這份慈愛的光以自己方式照亮其他相同處境的家庭。

▲張縣長頒獎予洪李秀燕女士，洪李女士守護癱痪的丈夫30個年頭，是今年慈愛獎「成為你的光」最佳的典範。（圖／記者游瓊華翻攝）



林淑英說，其中洪李秀燕女士，用愛守護癱痪丈夫30個年頭，是今年慈愛獎「成為你的光」最佳的典範。而張能珠女士則是照顧重度身心障礙的孩子，20多年了，對於孩子情緒不穩時出現生氣、撞牆等行為，一路陪伴與支持，其他受獎者也都有著動人的故事，將自己化為光，照亮了親人。

縣長張麗善表示，雲林縣政府與雲林縣復健青年協進會今日共同舉辦身心障礙家庭照顧者慈愛獎表揚，這是場非常有意義的活動，只要一個人願意付出，每一個人都有可能成為別人的光。尤其在面對一個身障朋友或者身障家庭時，家屬的挫折感與心理壓力可想而知，我們感謝照顧者的堅持、感謝照顧者的不放棄，堅定的成為別人的光，支撐一個家庭的穩定與健全。



張麗善指出，雲林縣現有近5萬名的身心障礙者，所以縣府團隊一直致力推動相關身心障礙者福利服務，積極建構符合本縣身心障礙者需求之多機能服務方案及空間，無論是居家式、社區式或是到宅服務措施，於縣內平均布點，今年度預估可再新增5處服務據點，方便身心障礙者就近尋求資源，期待透過多樣性的服務，落實身心障礙者權利保障及全人照顧。

社會處林志文處長表示，縣府有感身障家庭照顧不易，透過雲林縣公益彩券盈餘分配款大力支持，於2016年起辦理全縣性照顧家庭表揚活動，每年發掘縣内身障家庭，至今已有109戶家庭照顧者接受表揚，並將家庭照顧歷程及故事拍攝短影片，藉由故事傳遞影響及激勵人心，也喚醒一般大眾重視身障家庭照顧議題。



林志文強調，表揚活動今年已邁入第十年，今日活動透過照顧者彼此經驗分享，期能提升家庭照顧者動能，並喚起社會大眾對身心障礙者重視及促進身心障礙者人權，加深社會大眾對照顧者的了解，進而給予照顧者支持與關懷。

▲洪李秀燕女士獲獎 全家人大大小小都前來獻花與祝賀 一家和樂融融。（圖／記者游瓊華翻攝）