櫻花妹「一口吃麵30秒影片」爆紅　4天飆4472萬次瀏覽！

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名身材纖瘦、長相甜美的正妹Mina（みな），因在TikTok上傳一段吃蕎麥麵的30秒影片，沒想到意外爆紅，影片被轉分享至X，短短4天就達到4472.6萬次查看。由於Mina自稱在六本木某俱樂部工作，部分網友猜測，她拍攝「一口大食量」影片可能帶有性暗示；另一派網友則認為她很可愛，影片內容也很正常，希望大家不要想太多。

▲Mina吃蕎麥麵的影片意外爆紅。（圖／翻攝自TikTok／mina14504）

Mina在TikTok平台的自介中，自稱在六本木某俱樂部工作，她的帳號目前僅上傳6支影片，其中4支都是關於一口可以吃下大量食物的主題，包含泡麵、拉麵、烤肉、蕎麥麵。而吃蕎麥麵這支影片被轉分享至X之後，意外爆紅，短短4天就達到4472.6萬次查看。

▲Mina的影片被轉分享至X，累計查看次數達到4472.6萬。（圖／翻攝自X）

不少網友對於Mina看起來纖瘦，卻能一口吃下超乎想像的食物份量感到很驚訝，還有人覺得她的長相神似日本女星上戶彩，紛紛留言誇讚她很可愛。不過，也有部分網友擔憂，Mina可能有過瘦或厭食等問題，希望她能重視自身健康狀況。

▲Mina自稱身高162公分，體重37公斤。（圖／翻攝自TikTok／mina14504）

甚至有網友以Mina的職業進行推測，質疑她的影片刻意著重在嘴巴，可能帶有性暗示。但隨即被另一派網友反駁，他們覺得Mina的影片內容並無任何裸露或過激行為，或許Mina只是想和大家分享日常生活罷了，希望有心人士不要進行過多聯想。