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日本死刑方法曝！一律絞刑　死囚離地2m「頸椎瞬間折斷」亡

上吊自殺示意圖（圖／達志／示意圖）

▲日本死刑執行方式一律採絞首刑。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

日本27日時隔3年再度執行死刑，犯下連續殺人案的「座間9屍命案」兇手白石隆浩正式伏法。而日本的死刑制度與方式也再度引起討論。事實上，日本死刑是採取「長距墜落絞刑」，且為了降低刑務官的心理壓力，絞刑室會設置多個按鈕，由數名刑務官同時按下不同的按鈕。法學專家丸山泰弘教授也在書中深入說明了日本目前死刑制度的實況與歷史背景。

根據《律師JP NEWS》報導，丸山泰弘在新著《關於死刑，我們應該知道的事》（死刑について私たちが知っておくべきこと）中提到，日本目前採用的死刑方式為絞刑，執行方式自明治時期的1873年以來，已有150年歷史，但基本上未有太大改變。

受刑人被蒙上眼睛，雙手綁在背後，站在可活動的踏板上。當刑務官按下按鈕後，踏板就會打開，犯人便墜落並懸吊在空中，距地面約2公尺，在重力拉扯下，絞繩會瞬間折斷頸椎使死囚死亡。直到5分鐘後，由刑務官確認死囚已斷氣，才會將繩索解開，並取下遺體。

在執行現場，通常有3名刑務官同時按下不同的按鈕，其中只有1個按鈕會觸動機關，3人都不會知道是由誰觸動該機關，以此減輕個人心理壓力。

曾任刑務官的坂本敏夫表示，死刑執行是刑務工作中最沉重也是最痛苦的任務，因為不容許任何失敗。他指出，參與執行的警備隊約有15人，從押送、宣讀死刑命令、協助犯人登上絞刑台，到結束後清理遺體與協助後續喪葬儀式，壓力極大。

另一方面，原本日本會提前數日告知死刑犯將被處決，死囚還能依照期望吃完最後的晚餐，也可以依個人信仰完成最後的送別儀式。不過，後來發生了死刑犯得知死期將至，用剃刀割破左手動脈自殺的事件，當局便不再提前通知。

日本1970年代以後改採單獨管理制度，死囚會在全國7處看守所獨立囚禁，由刑務官24小時監視，不能與他人接觸，家屬探視也受到限制，以防止逃脫與自殺。

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