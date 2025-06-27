YouTube客廳霸主地位不保？TikTok、Instagram傳將推出電視版App

▲TikTok和Instagram傳將推出電視App搶攻客廳市場。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

社群影音平台TikTok與Instagram傳出正準備推出電視端應用程式，瞄準家庭客廳觀影市場，意圖挑戰目前佔據主導地位的YouTube。根據科技媒體《The Information》報導，兩家母公司字節跳動與Meta目前皆未對外正式說明，但內部規劃已悄悄展開。

知情人士透露，Meta計畫推出以短影音功能「Reels」為核心的智慧電視應用，進一步整合Facebook與Instagram的影音內容，並藉由統一平台分類與資料分析，提升使用者體驗與內容表現。這項策略也與Meta近期將Facebook所有影片內容歸類為Reels的舉措一致。

相較之下，TikTok的規劃則顯得更具策略性。報導指出，TikTok團隊近半年持續投入資源，目標是拓展年齡層更高的觀眾市場。新版本將不再單純搬移現有手機內容，而是鼓勵創作者製作畫質更高、構圖更適合大螢幕的作品，符合家庭觀影習慣。

目前尚不清楚兩款應用的正式上線時間與功能細節，不過TikTok全球產品營運主管大衛・考夫曼（David Kaufman）日前在法國戛納創意節上已預告「客廳場景是我們極為重視的新戰場。」

值得一提的是，TikTok曾在2021年推出電視App，但當時並未積極推廣，使用人數有限，近年更悄然自平台下架。此次重新出發，顯示字節跳動與Meta正加快布局行動裝置以外的新影音空間，試圖在「短影音 × 大螢幕」的新模式中，搶佔家庭娛樂市場的一席之地。