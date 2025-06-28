日本7／5大災難？　命理師曝這3天非常不好：越平常心越安定

記者黃翊婷／綜合報導

「日本7／5大災難」預言引發台日網友關注，命理專家廖美然認為，7月5日這天對日本來說確實是非常不好的日子，還有7月6日、7日也是，這3天是剛好是水火剋破跟火土帶煞，比較容易發生人禍、疾病或地震，但不至於到「日本三分之一被淹沒」這麼嚴重的程度，大家保持平常心就好。

▲關於日本7月5日可能發生大災難的預言，台日網友都很關注。圖為2011年日本311大地震災區的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

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日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）的作品《我所看見的未來》，被認為是「日本7／5大災難」預言的起點。雖然龍樹諒本人已表明漫畫內容是由出版社主導方向，「那天未必會發生什麼重大事件」，日本氣象廳也強調這類預言毫無科學依據，但仍然引發台日網友關注。

命理專家廖美然在日前播出的節目《新聞挖挖哇》中被問及此事，她表示，經過她的研究，7月5日這天對日本來說確實是非常不好的日子，這天剛好是乙亥日，今年又是蛇年，就是6沖，除了7月5日之外，7月6日、7日也要注意，這3天是水火剋破跟火土帶煞，比較容易出現人禍、疾病或地震。

不過，廖美然認為，今年雖然是天變地動之年，如果真的發生什麼事情，也不至於到「日本三分之一被淹沒」這麼嚴重的程度，她建議大家保持平常心就好，越平常心越安定，反而比較不會發生災難。

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