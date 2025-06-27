愈減愈重好沮喪？醫師自揭「瘦身內幕」分享成功關鍵

▲《街訪突即隊》近日走上街頭，與路人暢談減重話題。（影／即新聞）

▲近日，台北小巨蛋捷運站出口旁裝設「BMI指數與健康風險」看板，提醒路過的民眾肥胖可能帶來的風險，呼籲大家關注自身與親友的健康。（圖／擷取自即新聞，下同）

生活中心／綜合報導

現代人總把「減肥」掛在嘴邊，但實際行動往往不及言語積極。《街訪突即隊》近日走上街頭，與路人暢談減重話題，驚覺多數民眾對於肥胖所帶來的健康風險認知有限，甚至普遍不覺得減重有必要尋求專業醫師協助！

「嚇到才開始減重！」路人親曝真實減重經驗

抽菸喝酒沒在怕 肥胖卻讓他們嚇到乖乖減重？

「我沒有想到，肥胖會引起癌症這麼嚴重耶！」一名受訪路人驚呼。主持人罐頭在街訪中藉由小巨蛋捷運站出口旁的「BMI指數與健康風險」看板，詢問路人們對於肥胖隱藏疾病的看法，發現許多人對於BMI（身體質量指數）和慢性病之間的關聯大多霧煞煞，直言「以前都不會覺得睡眠呼吸中止症跟肥胖有關！」、「我不知道飲食也會吃出肝硬化」，凸顯民眾普遍忽略肥胖的潛在健康威脅。

聊起減重的契機，有受訪路人指出，身邊不少朋友長期抽菸、喝酒，直到檢查出三高，才意識到健康的重要而開始減重。至於減重的方法則五花八門，有人整天吃減脂餐、有人則是搭上健身風潮和朋友上健身房運動，也有人尋求醫師專業協助，透過飲食控制搭配藥物輔助，短短半年已「瘦得有感」！

減重可以找專業醫師？民眾普遍不知道

透過這次街訪發現，民眾普遍不知道原來減重可以「尋求醫療協助」。《街訪突即隊》特別邀請擅長以科學方式引導患者成功減重的越功能醫學院長 陳君琳現身說法，釐清減重與健康的正確觀念。

說起減重，多數人連「身體質量指數」（BMI）是什麼都搞不清楚，更別提減重背後的健康風險！陳君琳醫師解釋，BMI是根據身高與體重計算出的數值，可以用來判斷一個人的體型是否健康。以台灣人而言，BMI介於18.5到24屬於正常，24到27即過重，27以上則屬於肥胖。

*BMI計算方式為「體重（公斤）除以身高（公尺）的平方」

例如一個人身高1.6公尺、體重60公斤

BMI就是60（公斤）÷ 1.6×1.6（公尺²）＝23.4

肥胖風險不只釀「三高」 癌症與失智也中鏢

陳君琳醫師進一步解釋，肥胖不只會增加高血壓、高血脂、糖尿病等「三高疾病」風險，也會增加罹患心血管疾病、腦中風與心臟衰竭的可能性。不只如此，肥胖同時也和癌症高度相關，目前已證實至少有十幾種癌症與肥胖有關。

另一個與肥胖相關的可怕風險就是「失智症」，陳君琳醫師強調，失智症是個非常嚴峻的問題，病人的身體沒問題，但腦袋卻開始退化，生活品質恐大幅受到影響。除此之外，肥胖帶來的其他物理性影響，還包括增加膝蓋關節磨損、胃食道逆流及睡眠呼吸中止症等問題，但民眾往往不知道這些疾病竟是由肥胖所引起。

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你身旁是否也有朋友經常自嘲連「喝水都會胖」？陳君琳醫師坦言，她過去也曾胖到近90公斤，深知這種「怎麼瘦都瘦不下來」的無力感，但強調肥胖的根本原因，其實在於「熱量攝取大於消耗」，若用盡方法都瘦不下來，可能就要思考體內荷爾蒙調節是否出了問題。

舉例來說，儘管都吃同樣的食物，患有「多囊性卵巢症候群」的女性就比一般人更容易發胖。

陳君琳醫師強調，即使成功減重，能否維持才是挑戰的開始。她表示，許多人在減重後面臨的「復胖」問題，其實和荷爾蒙的變化有關，因為身體會發出更強烈的飢餓訊號，讓人更容易嘴饞、食量變大。隨著醫藥減重利器的問世，能有效抑制食慾、增加飽足感，幫助患者在維持體態的長期抗戰中達到更好的成果。

究竟該怎麼吃才會瘦，也是民眾在減肥之路上經常卡關的重點。陳君琳醫師表示，民眾普遍對食物的營養認識不足，「有些人連什麼是碳水化合物、蛋白質、纖維素都搞不清楚」，結果常常一味戒澱粉，卻沒補足蛋白質和膳食纖維，導致血糖波動、肌肉流失、代謝變慢，越減越難瘦。她指出，正確的營養攝取對減重成效影響極大，例如每餐適量攝取蛋白質能增加飽足感，穩定血糖；高纖食物則能延緩胃排空、減少嘴饞；搭配低升糖指數（GI）的飲食規劃，更能避免胰島素暴衝、降低脂肪囤積機會。

因此，醫療團隊除了提供藥物輔助，更會針對每個人的生活作息與飲食習慣，量身打造「可持續」的營養策略，幫助患者不挨餓、不焦慮，也能穩定瘦下來，真正邁向健康減重的目標。

對此，有路人坦言「不知道竟然可以找醫師減重」，也有人即便知道仍「懶得掛號問診」。陳君琳醫師說，專業醫療團隊能夠針對每個人體質的狀況，評估背後的成因，揪出多囊、代謝異常等根本問題所在，並且用對的方法，更能減重又不容易復胖。

減重不是孤軍奮戰 找對醫師才能瘦得安心

醫親曝減重經歷 靠專業比意志力更有效

多年前從醫學生到住院醫師階段，整整胖了20公斤的陳君琳醫師，也在訪談中分享自身減重經歷。當時的她，透過認真運動、鑽研營養專業以及調整生活型態，終於成功減重並維持至今。

對於坊間流傳的減肥偏方與網購藥品，陳君琳醫師提醒，這些東西不僅成分不明，也不清楚是否保存在適合的環境中，強調注射類藥品若保存不當恐釀成過敏等健康風險，呼籲減重藥物務必要在醫師監督下使用，以確保安全與效果。

「讓具有減重專業知識的醫師來幫忙！」陳君琳醫師指出，減重不只是為了外表美觀，更關乎到未來人生的健康，健康且不復胖的減重，不該是意志力的戰爭，更應是科學與專業的緊密合作。