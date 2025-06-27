台南市長黃偉哲給家長一封信　防溺、防詐、陪伴孩子健康放暑假

▲台南市長黃偉哲發出「致家長的一封信」，提醒家長暑期應加強防溺、防詐與心理關懷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「暑假是孩子的自由時光，也是家長最該守護的時刻。」為了讓學童在暑期有健康、安全且有意義的生活體驗，台南市長黃偉哲特地發出「致家長的一封信」，由市教育局統一函文發送至各校，提醒家長關注防溺、工讀防詐、生活作息與心理關懷等重要面向，盼家長成為孩子暑期生活最強大的後盾。

黃偉哲指出，每年夏季都是戲水與工讀事故的高風險期，特別提醒家長勿讓孩子獨自前往河川、水庫或海域戲水，即便從事水上活動，也務必由合格人員全程陪同，並確實穿戴救生裝備。高中職以上學生如參與暑期工讀，務必避免接觸非法工作內容，警惕網路上「高薪輕鬆」的詐騙陷阱，必要時應立即與警方、勞工機關或學校聯繫求證，避免人身與財務遭受損害。

教育局長鄭新輝則補充，暑假雖是休息時間，更是培養自律與品格養成的重要契機。家長可陪伴孩子安排每日作息表，鼓勵多閱讀、適度運動並維持均衡飲食，避免長時間沉迷3C產品，同時提醒孩子上網安全，不隨意透露個資。針對近年備受關注的心理健康議題，教育局也呼籲家長多傾聽孩子聲音、留意其情緒與人際互動，若有需求，可善用市府家庭教育中心、學生輔導資源或學校諮商機制。

教育局強調，「健康與安全是學習的起點，家庭的陪伴是孩子前進的力量」。期盼透過家長與學校攜手合作，在暑假期間不僅守住安全底線，也培養孩子的自律與責任感，為迎接114學年做好準備，展開更踏實的成長旅程。