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交長喊「過馬路慢慢走不OK」惹議　交通部：走路滑手機可罰500

▲夏天天氣,中午豔陽,午休上班族上街買午餐,撐傘遮陽,陽傘,雨傘,行人過馬路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲交通部宣導行人過馬路要專心。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱昨(25日)上節目提到「行人過馬路滑手機是不對的，會被抓」、「慢慢走很不OK」，提醒民眾專心過馬路，未料卻遭質疑「走路滑手機違反哪一條規定了」。對此，交通部說明，行人若有妨礙交通行為，將可罰500元。

根據交通部上月公布統計，113年行人違規取締件數為8萬5239件，相較112年的7萬839件，增加約20%；車輛不讓行人113年取締11萬179件，則較112年的14萬439件減少約22%。

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另外，今年1月到3月，行人違規取締2萬6497件比起去年同期的1萬7534件，大增51%；車輛不讓行人取締3萬232件，較去年同期的2萬6299件增加約15%。

交通部長陳世凱昨日也上節目宣導行人過馬路要專心，「行人過馬路要看左邊、看右邊，專心地過馬路，且要快速的走，慢慢走坦白講很不OK，且行人過馬路滑手機是不對的，會被抓。」

未料該席話掀論戰，高雄市行人路權促進會在臉書表示，認同行人要專心過馬路觀念，但公開倡議「行人在馬路上要快步通行」，是壓縮行人停與看的時間，增加過馬路風險；全世界沒有其他國家要行人快步通過，因為大家都有一個正確觀念「行人有優先路權」。

▲大直捷運站,行人過馬路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不少行人過馬路滑手機，交通部呼籲專心過馬路。（示意圖／資料照片）

高雄市行人路權促進會指出，行人可以選擇快步通過，但社會不應用「應該快走」口吻，把責任推回給最弱勢的行人身上。此外，路權團體也質疑，「行人過馬路滑手機會被抓，開罰是依據哪一條法條？」

交通部則說明，依據《道路交通管理處罰條例》規定，行人過馬路時，有坐、臥、蹲、立等相關妨礙交通等情況，將可開罰500元，假若車輛已經停等，行人走在馬路上或斑馬線上滑手機，嚴重妨礙到交通，將可視為「立」等相關妨礙交通行為，具體違規事實可視個案情況判斷開罰。

交通部強調，重點在不管是汽車駕駛人或行人，在道路上共同使用道路空間，應該相互體諒、相互尊重，安全是最高原則和目標。

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