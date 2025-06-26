高齡駕駛衝撞事故頻傳　新車安全評等擬導入「誤踩油門」測試

▲交通部公共運輸及監理司長林福山說明新車安全評等。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣新車安全評等（TNCAP）112年上路至今已有18款車完成新車安全評等，交通部研擬修法，安全評等費用擬由業者負擔。交通部今(26日)表示，目前已有相關草案，正與業者溝通中，目標年底前將草案送交立法院討論。此外，因應高齡駕駛衝撞意外，未來安全評等項目也將研擬納入誤踩油門等安全因應測試。

交通部公共運輸及監理司長林福山說明，國內TNCAP是依循歐盟規章，目前也已完成更新的新版規章，預計115年實施；另針對汽車對機車、高齡駕駛等相關安全課題，也會慢慢導入，但測試項目和檢測標準都需要時間擬定。

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針對高齡駕駛衝撞意外，車測中心表示，該部分列為「誤踩油門如何控制減速」，亞洲較多會面臨人口多、馬路小等情況，日本已有研究誤踩油門如何控制等課題，包括透過超聲波雷達偵測是否前方有障礙物，在時速30公里以下偵測到障礙物可減速，高速則有緊急剎車系統，目前聯合國還沒實施，可能今年底或明年底推動，交通部、車安中心、車測中心等也已在研究相關測試課題。

此外，交通部推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），迄今已邁入第3年，18款完成新車安全評等車輛，初期大多由政府經費購買，其中3款則是業者自費評等且大多奪下5顆星，帶動業者提升車輛安全等級後也積極自費參與評等測試。

▲18款新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

不過立法院預算中心日前提出預算評估報告，點名交通部去年已無法穩定執行每年8款車型評等，要求研議降低財務負擔並提高受評覆蓋率的可行作法，交通部則著手推動修法，朝向未來由業者負擔評等費用研擬。

林福山表示，目前《公路法》修正部分已有相關草案，交通部也正與國內汽車業溝通當中，草案包括分階段、分年期切分，因涉及業者需要出錢和出車，因此需要多點時間溝通，希望今年底前可以完成草案送到立法院討論，下半年多花點時間與業者溝通，後面推動和實施才會夠順利。

車安中心執行長周維果則指出，今年9月有3款車型、12月有2款車型等新車安全評等結果將公布，都是政府公費購買測試，年底前則還將至少有2款不同品牌、車型車輛也將自費申請測試，至於是何車款，將等程序明朗後公布。