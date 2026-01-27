80度高溫+火山毒氣！阿蘇直升機距洞口50m　救援方法「全用不上」

▲阿蘇火山口因地質特性、高溫以及火山氣體，導致救援任務完全陷入僵局。（圖／記者周湘芸攝）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日失聯後，被發現墜落在阿蘇中岳第一火山口內嚴重損毀，機上包含2名台灣籍遊客在內的3人至今下落不明。事發至27日已屆滿1周，但由於墜機地點位於極端惡劣的環境中，火山口持續噴發高溫毒氣，加上地形險峻無法架設救援設備，讓這場搜救行動成為日本救難史上前所未見的艱困任務，至今仍未找到可行的搜救方法。

墜落位置曝光 垂直深度達50公尺如同絕壁

根據《熊本日日新聞》報導，熊本縣警方的搜索直升機20日傍晚在空中首度發現失事機體，位於中岳第一火山口東北側內壁。經過地面與空中多方確認，22日確定墜機位置距離火口邊緣水平距離約60公尺，垂直落差則達50公尺深。然而這個位置幾乎是垂直的懸崖地形，即使站在正上方的火山口邊緣，也完全無法用肉眼看見下方的直升機殘骸，搜救難度可想而知。

火山灰地質無法打樁 傳統救援方式全數失效

一般山岳墜落意外發生時，搜救隊會利用繩索從上方垂降至事故現場進行救援。但阿蘇火山口的特殊環境讓這套標準程序完全無用武之地。現場地面全是鬆軟的火山灰砂土，無法打入固定繩索的岩釘支點，周圍既沒有樹木也沒有任何建築物可供繩索固定。加上地質極度脆弱，重型機具根本無法靠近，連運送救援器材都成為一大難題。

高溫毒氣雙重威脅 搜救人員嘆前所未見

更嚴峻的是現場的自然條件，火山口持續噴發對人體有害的火山氣體，火山口壁溫度最高達攝氏80度，搜救人員必須穿著防毒面具和耐熱裝備才能接近。山頂天候極不穩定，強風和降雪經常打亂搜救計畫。負責現場指揮的阿蘇廣域消防本部中部消防署副署長岩永孝綱神情凝重地表示，「這是從未經歷過的極度困難搜救現場。」面對明知失蹤者可能就在機體附近，卻找不到任何救援手段的困境。

23日合作會議未達共識 模擬訓練恐需數月

為避免搜救人員發生二次災害，救援隊伍23日一度縮小火山口周邊的搜索範圍。同日警方、消防與國土交通省等單位在阿蘇市召開聯合協調會議，但具體救援方案仍未定案。相關單位正考慮先找尋類似地形進行模擬訓練，警方人士私下透露，光是救援演練可能就需要數個月時間。26日天氣放晴且風勢平穩，警消派出20人並出動無人機調查現場狀況，但仍未獲得2名台籍遊客與1名日籍駕駛員的相關線索。

火山口封閉重創觀光 業者憂心春節商機

由於搜救行動持續進行，阿蘇火山防災會議協議會從21日起禁止民眾進入火口參觀，預計管制措施將持續到搜救結束。這對當地觀光產業造成嚴重衝擊，火山口周邊原本是外國旅客的熱門景點。事故後前往阿蘇山上轉運站的遊客數量驟減3成，轉運站所長竹原亞紀憂心表示，火山口觀光是最大賣點，如今也不知道還要封閉多久。