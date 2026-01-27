政風高階主管宣誓！鄭銘謙提廉政4大期勉：打造人民值得信賴政府

▲法務部新任政風高階主管宣誓。（圖／記者黃宥寧攝）
記者黃宥寧／台北報導
法務部今（27）日上午舉行「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，共有12名中央與地方政風高階主管宣誓就職，由法務部長鄭銘謙監誓並致詞。鄭銘謙期勉新任主管要「正人正己、關懷領導」，並以創新作為展現廉能治理的核心價值，回應社會對廉潔政府的高度期待。
鄭銘謙指出，我國近年持續推動廉政工作，今年（2026年）8月預計辦理《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查會議，向國際展現政府反貪腐決心；國內方面，則透過「透明晶質獎」與「機關採購廉政平臺」，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。
他也提出4點期勉新任政風主管，首先要以身作則、依法依程序專業執行職務，讓廉潔價值內化於組織文化；其次強化事前預防與風險預警機制，落實採購、補助及重大業務把關，從源頭降低貪瀆風險；第三要以同理與關懷領導凝聚共識，建立首長與業務單位互信合作；最後則要善用科技與跨域合作推動廉政創新，並即時掌握輿情、回應社會期待。
▲鄭銘謙提4期勉防貪創新。（圖／記者黃宥寧攝）
政風高階主管人事異動名單
中央：國軍退除役官兵輔導委員會政風處由高伯陽接任處長；財政部政風處由周志信接任；經濟部政風處由紀嘉真接任；勞動部政風處由徐慶全接任；衛生福利部政風處由劉耀中接任；中央銀行政風室由簡國興接任主任；行政院主計總處政風室由陳依芸接任主任；中央選舉委員會政風室由黃尚香接任主任；監察院政風室則由黃泓智接任主任。
地方政府部分：台北市政府政風處由吳滄俯接任處長，新北市政府政風處由許家錦接任處長，桃園市政府政風處則由廖常新接任處長。
鄭銘謙最後向新任政風主管表達祝賀，期許政風體系持續強化廉政治理，成為政府推動反貪腐與廉能施政的重要支柱，為國家建立更透明、可信賴的行政體系。
本次政風高階主管職務異動名單
|新任職務
|新任人員
|原任職務
|中央機關
|國軍退除役官兵輔導委員會 政風處處長
|高伯陽
|臺北市政府 政風處處長
|財政部 政風處處長
|周志信
|勞動部 政風處處長
|經濟部 政風處處長
|紀嘉真
|衛生福利部 政風處處長
|勞動部 政風處處長
|徐慶全
|行政院 政風處副處長
|衛生福利部 政風處處長
|劉耀中
|中央銀 行政風室主任
|中央銀 行政風室主任
|簡國興
|國防部 政風室主任
|行政院主計總處 政風室主任
|陳依芸
|法務部廉政署 專門委員
|中央選舉委員會 政風室主任
|黃尚香
|交通部 政風處專門委員
|監察院 政風室主任
|黃泓智
|法務部廉政署 秘書室主任
|地方政府
|臺北市政府 政風處處長
|吳滄俯
|桃園市政府 政風處處長
|新北市政府 政風處處長
|許家錦
|財政部 政風處處長
|桃園市政府 政風處處長
|廖常新
|經濟部 政風處處長
讀者迴響