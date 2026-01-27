政風高階主管宣誓！鄭銘謙提廉政4大期勉：打造人民值得信賴政府

▲法務部新任政風高階主管宣誓。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（27）日上午舉行「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，共有12名中央與地方政風高階主管宣誓就職，由法務部長鄭銘謙監誓並致詞。鄭銘謙期勉新任主管要「正人正己、關懷領導」，並以創新作為展現廉能治理的核心價值，回應社會對廉潔政府的高度期待。

鄭銘謙指出，我國近年持續推動廉政工作，今年（2026年）8月預計辦理《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查會議，向國際展現政府反貪腐決心；國內方面，則透過「透明晶質獎」與「機關採購廉政平臺」，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。

他也提出4點期勉新任政風主管，首先要以身作則、依法依程序專業執行職務，讓廉潔價值內化於組織文化；其次強化事前預防與風險預警機制，落實採購、補助及重大業務把關，從源頭降低貪瀆風險；第三要以同理與關懷領導凝聚共識，建立首長與業務單位互信合作；最後則要善用科技與跨域合作推動廉政創新，並即時掌握輿情、回應社會期待。

▲鄭銘謙提4期勉防貪創新。（圖／記者黃宥寧攝）

政風高階主管人事異動名單

中央：國軍退除役官兵輔導委員會政風處由高伯陽接任處長；財政部政風處由周志信接任；經濟部政風處由紀嘉真接任；勞動部政風處由徐慶全接任；衛生福利部政風處由劉耀中接任；中央銀行政風室由簡國興接任主任；行政院主計總處政風室由陳依芸接任主任；中央選舉委員會政風室由黃尚香接任主任；監察院政風室則由黃泓智接任主任。

地方政府部分：台北市政府政風處由吳滄俯接任處長，新北市政府政風處由許家錦接任處長，桃園市政府政風處則由廖常新接任處長。

鄭銘謙最後向新任政風主管表達祝賀，期許政風體系持續強化廉政治理，成為政府推動反貪腐與廉能施政的重要支柱，為國家建立更透明、可信賴的行政體系。