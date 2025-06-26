新車安全評等NISSAN SENTRA奪5星　TOYOTA VIOS拿3星

▲交通部公共運輸及監理司長林福山說明新車安全評等。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（26日）公布第2季新車安全評等報告，其中業者自費評等車型NISSAN SENTRA獲得5顆星評等，政府經費購買測試的受評車型TOYOTA VIOS則獲得3顆星評等。

為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「台灣新車安全評等計畫(TNCAP)」，TNCAP執行機構依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」完成今年度第二批車型挑選、購置、試驗及評等相關作業。

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交通部今公布該批新車安全評等結果，業者自費評等車型NISSAN SENTRA獲5顆星，政府經費購買測試的TOYOTA VIOS獲3顆星評等。

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

其中NISSAN SENTRA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%及安全輔助70%，依據星級評等平衡標準規定，SENTRA車型整體星級評等為五顆星。

另TOYOTA VIOS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，VIOS車型整體星級評等為三顆星。

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今天發布兩個評等車型，有一個是自費申請測試，目前累積已有3款車型自費申請試驗，對產業、政策和民眾來說，是正向表徵，不管是政府購買或是業者自費申請評等，交通部、車安中心、車測中心和消基會等單位，都依規定辦理評等，並尊重最後評價結果，目前三型自費申請評等成績很不錯。

林福山指出，民眾購車都有不同考量，對於購買車輛的安全性提升列優先考量相關觀念建立起來，對產業是正向，也會帶來正向循環。

交通部說明，今年9月底會繼續公布三車型，包括LEXUS RX、TOYOTA TOWN ACE及MG HS等車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。

▲目前已經有18款車型完成新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

根據統計，目前迄今已有18款車完成安全評等，包括TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA COROLLA ALTIS、FORD FOCUS、NISSAN KICKS、LEXUS NX、TESLA MODEL Y、新改版HONDA CR-V、TESLA MODEL 3、NISSAN SENTRA等皆奪5顆星評等。

另HONDA FIT、NISSAN X-TRAIL、TOYOTA SIENTA、HONDA HR-V等則獲4顆星評等；舊款HONDA CR-V、FORD KUGA、TOYOTA YARIS，以及TOYOTA VIOS等獲3顆星評等。