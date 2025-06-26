75歲高齡駕駛每3年換駕照　蘇貞昌今通過測驗喊：大換照大成功

▲前行政院長蘇貞昌換駕照。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者郭運興／台北報導

交通部規定屆滿75歲以上高齡駕駛人，每3年都需通過相關測驗，換發駕照。對此，再過一個月將迎接78歲生日的前行政院長蘇貞昌今（26日）表示，3年過去很快，為了能繼續開車載家人，今早他到士林監理站換照，順利通過體檢和認知功能測驗，他也貼出測驗過程的照片，並寫上「大換照大成功」。

目前交通部規定，屆滿75歲者(即中華民國31年7月1日(含)以後出生之駕駛人)，首次換照期限為屆滿75歲前1個月至屆滿3年內，駕照效期至78歲(生日日期)為止。審查方式除「體格檢查」合格外，還需通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」。

在三峽老翁重大車禍後，交通部宣布將檢討下修高齡換照年齡，初步規劃高齡換照年齡從75歲下修至70歲，此外，高齡駕駛換照考試擬增加「實地演練」，另70歲後繳回駕照，將提供TPASS補助。

對此，即將78歲的蘇貞昌表示，75歲以上高齡駕駛人，每3年都需要通過相關測驗，才能換發駕照。3年過去真的很快，為了能繼續開車載家人，今天早上他到士林監理站，順利通過體檢和認知功能測驗，開心拿到新駕照。他也貼出3張換照測驗過程的照片，並寫上「大換照大成功」。

▼交通部高齡駕駛換照流程。（圖／交通部提供）