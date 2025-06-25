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立委點名上任首年「先不領獎金」　史哲：有KPI與財報規定

▲▼立法院交通委員會邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營台灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，新任高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠成為媒體追逐的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鐵董事長史哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長史哲上任前酬庸質疑不斷，上任後今首度在立院備詢，端出「高鐵2.0」願景，並宣示新車後年如期如質上路。不過立委魯明哲則要求月薪約39萬的史哲上任首年不領獎金，先拚一年，等旅運人次超越過往再來領。史哲則表示，交通部對所屬單位訂有KPI，獎金是依照年終財報來看。

立委魯明哲今在立法院交通委員會質詢時表示，高鐵近年營運旅客人數和營運績效，除了民國104年、105年因應高鐵財改，政府投資300億元，旅客人次5千多萬人次但營業額相對較高外，其他年份都是旅客人數成長帶來的營收成長，高鐵後續再經歷疫情挑戰，去年旅運量7800多萬人次，是之前團隊的成績，史哲董事長在此基礎上，要將高鐵帶往哪裡？

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魯明哲說，史哲董事長的從政經歷，8成到9成是文科，文化領域能力很強，但工程方面接觸比較少，鄭光遠接任台鐵董座是成就感、使命感，但月薪少20萬元是他老婆和家庭最在意的，前任高鐵董座江耀宗在疫情期間年薪約660萬，最低也有500多萬元，沒修改規定前，月薪加上獎金可領到55萬到70萬元，台鐵董事長月薪加獎金則是22萬到25萬元，重用兩個董事長，但鄭光遠薪水降2.5倍。

▲▼立委魯明哲。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委魯明哲。（圖／記者李姿慧攝）

魯明哲話鋒一轉則要求史哲承諾暫不領獎金，魯明哲表示，「人剛到高鐵，新生入學，光領高鐵董事長的薪資，也高於台鐵董事長薪水，要不要獎金先不領，先拚一年再說，好好做，成績單出來後旅運量超過一個人次再來領，總是要拚出成績來。」

對此，交通部長陳世凱表示，交通部相關國營事業和轉投資企業，都有一致標準，上市櫃公司也有一定規定。

高鐵董事長史哲則回應，交通部對所屬單位都訂定KPI，依照KPI訂定績效獎金，高鐵董座月薪55萬到70萬元並非交通部訂的薪資酬勞金額，獎金是依照年終財報來看。

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