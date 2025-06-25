立委點名上任首年「先不領獎金」　史哲：有KPI與財報規定

▲高鐵董事長史哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長史哲上任前酬庸質疑不斷，上任後今首度在立院備詢，端出「高鐵2.0」願景，並宣示新車後年如期如質上路。不過立委魯明哲則要求月薪約39萬的史哲上任首年不領獎金，先拚一年，等旅運人次超越過往再來領。史哲則表示，交通部對所屬單位訂有KPI，獎金是依照年終財報來看。

立委魯明哲今在立法院交通委員會質詢時表示，高鐵近年營運旅客人數和營運績效，除了民國104年、105年因應高鐵財改，政府投資300億元，旅客人次5千多萬人次但營業額相對較高外，其他年份都是旅客人數成長帶來的營收成長，高鐵後續再經歷疫情挑戰，去年旅運量7800多萬人次，是之前團隊的成績，史哲董事長在此基礎上，要將高鐵帶往哪裡？

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魯明哲說，史哲董事長的從政經歷，8成到9成是文科，文化領域能力很強，但工程方面接觸比較少，鄭光遠接任台鐵董座是成就感、使命感，但月薪少20萬元是他老婆和家庭最在意的，前任高鐵董座江耀宗在疫情期間年薪約660萬，最低也有500多萬元，沒修改規定前，月薪加上獎金可領到55萬到70萬元，台鐵董事長月薪加獎金則是22萬到25萬元，重用兩個董事長，但鄭光遠薪水降2.5倍。

▲立委魯明哲。（圖／記者李姿慧攝）

魯明哲話鋒一轉則要求史哲承諾暫不領獎金，魯明哲表示，「人剛到高鐵，新生入學，光領高鐵董事長的薪資，也高於台鐵董事長薪水，要不要獎金先不領，先拚一年再說，好好做，成績單出來後旅運量超過一個人次再來領，總是要拚出成績來。」

對此，交通部長陳世凱表示，交通部相關國營事業和轉投資企業，都有一致標準，上市櫃公司也有一定規定。

高鐵董事長史哲則回應，交通部對所屬單位都訂定KPI，依照KPI訂定績效獎金，高鐵董座月薪55萬到70萬元並非交通部訂的薪資酬勞金額，獎金是依照年終財報來看。