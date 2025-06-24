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新北男騎車沒打方向燈被抓　一開箱驚見「哈密瓜錠」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區日前一名20歲的倪姓男子因騎機車轉彎未打方向燈，遭海山警分局江翠派出所員警攔查。沒想到，這一查不僅發現他無照駕駛且騎乘的機車來源可疑，更在確認車輛資訊時，意外從他手中散落的紙袋中，查獲毒品咖啡包、K他命、哈密瓜錠等大量毒品，現金1萬5000多元，但他否認買賣毒品，被依現行犯逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦。

▼倪男坐在地上接受盤查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼倪男坐在地上接受盤查，警方查扣大量毒品及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（5月）17日凌晨12時許，海山警分局江翠派出所員警執行巡邏勤務，在板橋區文化路二段前發現倪姓男子騎機車轉彎時竟未依規定使用方向燈，立即上前攔停盤查。倪男面露緊張異常，不僅無法清楚說明車輛來源，也無法交代車主身份，駕照更因未繳納交通罰鍰已被吊扣，屬於無照駕駛。這些可疑狀況讓警方更加警惕，經聯繫鎖匠到場協助開啟機車置物箱，要核對車籍資訊。

經鎖匠開啟置物箱並檢視車身編號，確認與牌照資訊一致。員警正準備依違反《道路交通管理處罰條例》對無照駕駛及未打方向燈開罰時，在置物箱內目視可及處見到一疊現金，於是要求他將錢取出。沒想到，當倪男取出裝有現金的紙袋時，紙袋疑似不堪負重突然破裂，袋中物品當場散落一地，掉出來的竟是多包毒品。

經清點查扣了共50多包毒品咖啡包、10多包K他命，以及數顆毒品哈密瓜錠，還有現金1萬5000多元。據了解，倪男並無前科，他向警方供稱，當時騎車是要去找朋友，但否認有買賣毒品的行為，也說機車是向朋友借的，但卻無法清楚交代車主是誰及聯繫方式。全案訊後，依毒品罪移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品的來源及流向。

▼警方查扣大量毒品及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼倪男坐在地上接受盤查，警方查扣大量毒品及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼倪男坐在地上接受盤查，警方查扣大量毒品及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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