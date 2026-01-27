　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿蘇直升機搜救「恐耗時數月」！2關鍵難點曝　觀光客剩一半

▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲警方表示，阿蘇直升機搜救行動恐將長期化。（圖／記者張方瑀攝）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇中岳火山口直升機墜毀事故搜救行動持續膠著，距離發現機體位置已過1周，但包含2名台灣籍乘客在內的3名失蹤者至今生死未卜。消防及警方26日再度出動無人機勘察現場，但惡劣地形與火山毒氣成為救援最大障礙，官方更坦言，搜救任務恐將耗時數月。

根據《熊本朝日放送》報導，一架載有2名台灣籍男女觀光客及1名日籍男性飛行員的觀光直升機，在觀賞火山口飛行途中突然失聯。搜救團隊隨後在阿蘇中岳第一火山口內側斜面發現嚴重損毀的機體殘骸，但機上3人至今下落不明。

事故發生至今1周，現場搜救人員仍持續試圖靠近，但因地形與火山氣體，導致搜索任務陷入僵局。負責搜救的警消26日一早再度前往火山口周邊區域，利用空拍機進行地形偵測與火山氣體濃度檢測，同時評估可能的進入路線。

根據現場勘查結果，搜救人員規劃出3條接近路徑，分別為沿著火山口邊緣移動以及從東西兩側分別切入的方案。然而由於火山口內地面鬆軟破碎，立足點極不穩定，加上風勢強勁，人員稍有不慎就可能發生二次災難，因此救援任務仍然難以展開。

消防單位更表示，「目前仍無法充分掌握火山氣體分布狀況與地形細節，根本無法預估救援行動需要多長時間。」警方直言，這場救援恐耗費數月才能完成。

這起墜機事故也延燒到當地觀光產業，由於火山口周邊持續實施出入管制，根據阿蘇火山上轉運站統計顯示，前來參觀的旅遊團遊覽車數量已驟減至平時的一半左右。

 
日韓要聞阿蘇火山直升機墜機搜救行動日本旅遊火山毒氣

