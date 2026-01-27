　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓朝野炸鍋！川普嫌立法慢加稅10%　國民力量轟李在明「違憲」

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲ 川普無預警宣布加稅，南韓緊急派官員赴美協商。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普27日突宣布將南韓汽車等商品關稅調升至25％，並將矛頭指向南韓國會未完成相關立法程序，令南韓政壇一片譁然。南韓政府緊急回應稱尚未收到美方正式通知，將派產業通商資源部長官金正官赴美協商，朝野兩黨也對《對美投資特別法》審議進度展開激烈攻防。

執政黨措手不及　坦承沒料到突發狀況

《韓聯社》報導，川普此舉令執政的共同民主黨措手不及，黨內核心人士受訪表示，「原先以為朝野協商就能順利通過法案，沒想到突然冒出這種狀況」，將按照原計畫在國會財政經濟企劃委員會（後稱財經委員會）審議相關法案。

財經委員會執政黨幹事鄭泰浩透露，「從未收到美方關於立法延遲的實務意見」，並解釋去年12月忙於稅制審議，今年1月又有企劃預算處部長人事聽證會，無暇處理個別法案。

在野黨痛批總統違憲　要求先批准關稅協議

在野黨國民力量則主張，應先將韓美關稅協議送交國會批准。財經委員會在野黨幹事朴洙瑩議員在臉書痛批，「為了國家利益與產業，李在明總統和民主黨應停止『跳過』國會批准同意程序的違憲行為，依程序迅速完成關稅協定。」院內首席發言人崔殷碩更質疑，「執政黨提案後從未聯繫協商，無法理解他們就這樣放任不管」。

3500億美元投資法案成焦點　朝野歧見大

爭議焦點的《韓美戰略投資管理特別法》，是民主黨去年11月26日為落實韓美關稅協議諒解備忘錄所提出，內容規定3500億美元對美戰略投資基金等投資程序。朝野雖對國會批准程序有歧見，但都認同特別法有處理必要，財經委員會預計將審議包括在野黨朴成訓議員版本在內的5項相關法案。

平台監管法與聽證會惹怒美方？

南韓政界也出現另類分析，認為川普政府可能對國會日前通過要求大型平台業者刪除不法資訊的《資訊通信網法》修正案，以及召開「Coupang聽證會」感到不滿，進而影響關稅決策。美國國務院曾對該修法表達憂慮，認為對線上平台業務產生負面衝擊。

01/25 全台詐欺最新數據

