　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對伊朗與以色列停火問題，中國目前立場，以及如何與伊朗一起發揮作用，阻止地區重新發生戰爭？對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（25）日表示，中方希望伊以實現持續有效的停火。

關於「以伊衝突」停火協議，中方立場？郭嘉昆首先表示，「中方高度關注中東局勢的發展，希望實現持續有效的停火，推動中東地區實現和平與穩定。」

郭佳昆也表示，中伊兩國人民傳統友好，中方願同伊方保持友好合作，造福兩國人民，並為維護中東地區和平穩定注入積極因素。

「以伊衝突」昨24中日初步達成停火協議，大陸外交部網站於當天晚間釋出中共中央政治局委員、外交部長王毅也與伊朗外長阿拉格齊通話內容。

阿拉格齊首先通報該地區局勢最新情況，強調以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反國際法，伊方別無選擇，必須予以反擊，並強調「伊以剛剛達成停火但形勢並不穩定。只有以色列停止侵略，才能開啓真正談判。」

阿拉格齊撐，伊斯蘭合作組織外長會已對美以行動予以譴責，期待安理會為此發揮作用。「感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，願同中方保持密切溝通，期待中方為緩和局勢發揮更大作用。」

王毅說，中方始終是中東和平的建設者、中東穩定的促進者。習近平主席針對當前局勢提出四點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啓對話談判，推進促和努力，充分表明瞭中方主持公道、堅守正義的原則立場。美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏甚至核災難，國際社會都應予以反對。

王毅說，「中方支持伊方致力於維護國家的主權和安全，在此基礎上實現真正停火，讓人民恢復正常生活，推動中東局勢盡快降溫。」

王毅指出，中方贊賞伊斯蘭合作組織發出停火止戰、推進和平的一致聲音，願推動安理會發揮應有作用，擔負起維護國際和平與安全的首要職責。感謝伊朗政府為中方撤離在伊中國公民提供的支持，希望伊方繼續保護中國機構、人員和使領館安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎15歲帥兒Kimi長大了！　正面照流出網驚：完美繼承高
快訊／成大學生溺水　搶救不治
新自強號座椅難坐　將「全面更換」
「被消失」80年　法院裁准死亡宣告
快訊／爆造假騙20年　台大副校長發3點聲明
快訊／台南千層岩瀑布5人戲水　20歲男溺水無呼吸心跳
「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

CIA影片用中文公開招募「中國間諜」　陸國安部：操作業餘的滑稽之作

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」

專救未婚懷孕女子和棄嬰　陸「和尚爸爸」道祿傳涉案被查

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠

誰是伊核危機始作俑者？　中駐聯合國代表痛批「美國！」

華為、中芯列「出口黑名單」　陸國台辦：向美輸誠自損台灣競爭力

賴條列5大國安統戰威脅　陸國台辦：行分裂之實的台獨自白

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

CIA影片用中文公開招募「中國間諜」　陸國安部：操作業餘的滑稽之作

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」

專救未婚懷孕女子和棄嬰　陸「和尚爸爸」道祿傳涉案被查

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠

誰是伊核危機始作俑者？　中駐聯合國代表痛批「美國！」

華為、中芯列「出口黑名單」　陸國台辦：向美輸誠自損台灣競爭力

賴條列5大國安統戰威脅　陸國台辦：行分裂之實的台獨自白

串流收視週榜／真人版《白雪公主》女主被罵到掛精神科！黑馬劇拍特別篇

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

Brembo推出「50周年直推總泵組」　限量500套、金色元素點綴超帥

男車牌斑駁被攔查！金門警一查嚇一跳　竟是身背10案通緝犯

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

黑幫誆整合債務「30萬要還240萬」　主嫌供養「古曼童」讓警發毛

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

金鐘男星住東京2個月遭警攔下盤查！用翻譯軟體問緣由…一看傻眼

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

大陸熱門新聞

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

貴州高速公路坍塌！傳多車墜落

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：吸引力有限

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！ 陸網友：比Labubu更勝一醜

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫撥穗

陸女童「狂吐活蟲」一個月！元兇就在廁所

館長稱「中華民國」被檢舉台獨　國台辦回應

武則天千年無字碑「加蓋」 「無字勝有字」謎團仍待破解

陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩 綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

貴州遇30年最大洪水！10分鐘足球場被淹沒

更多熱門

相關新聞

路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

俄烏戰爭與以色列、伊朗衝突爆發後，台灣也正積極盤點防衛能力。《路透社》報導指出，台灣當局汲取烏克蘭與以色列在戰爭期間的民防經驗，預計最快下週發布全新的空襲避難指引，教導民眾在無法及時進入避難所的情況下如何自保。

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人

中駐聯合國代表：美國是伊核危機始作俑者

中駐聯合國代表：美國是伊核危機始作俑者

不只Labubu！ 《經濟學人》刊文：從小城市消費催生中國品牌崛起

不只Labubu！ 《經濟學人》刊文：從小城市消費催生中國品牌崛起

陸國台辦重申：台胞隨時聯繫中駐當地使領館

陸國台辦重申：台胞隨時聯繫中駐當地使領館

關鍵字：

伊朗以色列中國停火外交

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面