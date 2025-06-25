陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對伊朗與以色列停火問題，中國目前立場，以及如何與伊朗一起發揮作用，阻止地區重新發生戰爭？對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（25）日表示，中方希望伊以實現持續有效的停火。

關於「以伊衝突」停火協議，中方立場？郭嘉昆首先表示，「中方高度關注中東局勢的發展，希望實現持續有效的停火，推動中東地區實現和平與穩定。」

郭佳昆也表示，中伊兩國人民傳統友好，中方願同伊方保持友好合作，造福兩國人民，並為維護中東地區和平穩定注入積極因素。

「以伊衝突」昨24中日初步達成停火協議，大陸外交部網站於當天晚間釋出中共中央政治局委員、外交部長王毅也與伊朗外長阿拉格齊通話內容。

阿拉格齊首先通報該地區局勢最新情況，強調以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反國際法，伊方別無選擇，必須予以反擊，並強調「伊以剛剛達成停火但形勢並不穩定。只有以色列停止侵略，才能開啓真正談判。」

阿拉格齊撐，伊斯蘭合作組織外長會已對美以行動予以譴責，期待安理會為此發揮作用。「感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，願同中方保持密切溝通，期待中方為緩和局勢發揮更大作用。」

王毅說，中方始終是中東和平的建設者、中東穩定的促進者。習近平主席針對當前局勢提出四點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啓對話談判，推進促和努力，充分表明瞭中方主持公道、堅守正義的原則立場。美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏甚至核災難，國際社會都應予以反對。

王毅說，「中方支持伊方致力於維護國家的主權和安全，在此基礎上實現真正停火，讓人民恢復正常生活，推動中東局勢盡快降溫。」

王毅指出，中方贊賞伊斯蘭合作組織發出停火止戰、推進和平的一致聲音，願推動安理會發揮應有作用，擔負起維護國際和平與安全的首要職責。感謝伊朗政府為中方撤離在伊中國公民提供的支持，希望伊方繼續保護中國機構、人員和使領館安全。