霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀登台北101的挑戰，全程耗時91分鐘成功登頂，成為全球矚目的極限運動事件；事實上，這場行動並非一時興起，而是他醞釀超過十年的目標。霍諾德表示，101外型設計相當適合他的攀登需求，除了結構上相對安全，整棟建築還非常吸睛，而且這次的攀登雖然在外界看來相當具有挑戰性，但實際上還在他個人舒適圈，「沒有那麼困難」。

101建築設計符合需求 而且相對安全

霍諾德曾在接受CNN採訪時透露，早在多年前他在世界各地評估適合攀爬的建築時，台北101就立刻吸引了他的目光。他認為，101的外型設計幾乎完美符合他的需求，不僅醒目、具有象徵性，也具備實際攀登的可行性。他指出，大樓每隔8層就設有陽台，這在結構上讓攀爬相對安全，「如果真的失手掉下去，有可能被陽台接住，不一定會死」，在某些層面甚至比部分天然岩壁路線更安全。

霍諾德：爬101還算是在他的舒適圈內

霍諾德也提到，他曾以繩索實際練習過台北101的攀登方式，認為金屬結構與窗框配置非常適合手部抓握，動作明確、節奏可預期，讓他感到安心。他直言，這項挑戰其實仍在自己的「舒適圈」內，「沒有外界想像中那麼困難」。

談到風險評估，霍諾德表示，建築物不像岩壁那樣變化多端，動作的重複性高，疲勞型態也不同。他甚至形容，相較之下，美式足球受傷的風險還更高。儘管他坦言，一旦攀登失敗，後果極為嚴重，但發生的機率其實非常低。

10多年前就想挑戰101

在完成攀登後的記者會上，霍諾德進一步分享了自己與台北101的淵源。他說，早在十多年前第一次看到這棟大樓時，心中就浮現「一定要爬一次」的念頭，當時甚至半開玩笑地想過「未經許可就去爬」，但也隨即打消這個念頭。他強調，出於對建築本身與相關團隊的尊重，自己選擇等待正式且合適的機會。

「我不會去偷爬，我會尊重這些人，看看未來是否有機會。」霍諾德表示。這一等，就是十多年。如今終於在合法、安全規劃下完成挑戰，他形容這次經驗「真的太棒了」，並直言能實現多年來的心願，感到非常榮幸。