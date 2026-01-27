　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀登台北101的挑戰，全程耗時91分鐘成功登頂，成為全球矚目的極限運動事件；事實上，這場行動並非一時興起，而是他醞釀超過十年的目標。霍諾德表示，101外型設計相當適合他的攀登需求，除了結構上相對安全，整棟建築還非常吸睛，而且這次的攀登雖然在外界看來相當具有挑戰性，但實際上還在他個人舒適圈，「沒有那麼困難」。

101建築設計符合需求　而且相對安全

霍諾德曾在接受CNN採訪時透露，早在多年前他在世界各地評估適合攀爬的建築時，台北101就立刻吸引了他的目光。他認為，101的外型設計幾乎完美符合他的需求，不僅醒目、具有象徵性，也具備實際攀登的可行性。他指出，大樓每隔8層就設有陽台，這在結構上讓攀爬相對安全，「如果真的失手掉下去，有可能被陽台接住，不一定會死」，在某些層面甚至比部分天然岩壁路線更安全。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

霍諾德：爬101還算是在他的舒適圈內

霍諾德也提到，他曾以繩索實際練習過台北101的攀登方式，認為金屬結構與窗框配置非常適合手部抓握，動作明確、節奏可預期，讓他感到安心。他直言，這項挑戰其實仍在自己的「舒適圈」內，「沒有外界想像中那麼困難」。

談到風險評估，霍諾德表示，建築物不像岩壁那樣變化多端，動作的重複性高，疲勞型態也不同。他甚至形容，相較之下，美式足球受傷的風險還更高。儘管他坦言，一旦攀登失敗，後果極為嚴重，但發生的機率其實非常低。

10多年前就想挑戰101

在完成攀登後的記者會上，霍諾德進一步分享了自己與台北101的淵源。他說，早在十多年前第一次看到這棟大樓時，心中就浮現「一定要爬一次」的念頭，當時甚至半開玩笑地想過「未經許可就去爬」，但也隨即打消這個念頭。他強調，出於對建築本身與相關團隊的尊重，自己選擇等待正式且合適的機會。

「我不會去偷爬，我會尊重這些人，看看未來是否有機會。」霍諾德表示。這一等，就是十多年。如今終於在合法、安全規劃下完成挑戰，他形容這次經驗「真的太棒了」，並直言能實現多年來的心願，感到非常榮幸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買不起台積電！黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」　彭金隆鬆口了
死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑
移民署爆弊案！自導自演「檢舉」詐領獎金　6人遭停職起訴
快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％
美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」
越晚越冷！　剩11℃時間曝
快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

巧遇最美孕婦！依依藏肚穿搭「四肢纖細」　納豆貼心守候

頂大替代役遭4車輾斃　司機丟包後「愧疚報警」來不及了

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

光復鄉大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

井端監督談大谷打序關鍵　揭私下對話：他要我別特別對待

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

移民署爆弊案！自導自演「檢舉」詐領獎金　6人遭停職起訴

奧圖維確定缺席WBC！太空人考量傷病風險謹慎喊卡

【泰格與雪兒】真的不要這麼雙標

國際熱門新聞

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

台男「柬國運毒」躲警自撞亡！車禍現場曝

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

解放軍大清洗　台灣隱憂曝光

更多熱門

相關新聞

霍諾德爬台北101險取消！賈永婕曝「備案內幕」

霍諾德爬台北101險取消！賈永婕曝「備案內幕」

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，震撼全球。而身為台北101董事長的女星賈永婕，也陸續公開背後故事，坦言活動前夕氣象預報全是雨，面臨被迫取消的危機，不過她因不想認輸，立刻著手備案，所幸最終天公作美。

攀101險取消　賈永婕揭急call蔣萬安內幕

攀101險取消　賈永婕揭急call蔣萬安內幕

霍諾德同款衣買得到

霍諾德同款衣買得到

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

肌肉貓爬門　奴才：我家也有霍諾德

關鍵字：

霍諾德Alex Honnold台北101

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面