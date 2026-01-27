護理師遭擊斃掀公憤！　明尼阿波利斯市長宣布：聯邦人員明起撤出

▲ 普雷蒂24日在街頭遭邊境巡邏隊人員射殺身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）26日和總統川普通話後宣布，聯邦移民執法人員將自27日起陸續撤離該市。此前聯邦37歲退伍軍人醫院重症護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭邊境執法人員擊斃引發眾怒，這也是川普政府部署3000名聯邦人員以來的第2起公民死亡事件。

綜合《路透》等外媒，佛雷26日表示，川普在通話中同意「目前情況不能再繼續下去」，「部分聯邦執法人員將自明天開始撤離，我會持續要求其他參與行動的人員也離開。」

佛雷強調，「明尼阿波利斯願意和聯邦執法單位合作，展開真正的刑事調查，但我們不會參與對鄰居進行違憲逮捕，也不會執行聯邦移民法。」川普稍早則稱雙方進行「非常好的電話交談」，取得許多進展。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也和川普協商，白宮證實兩人「立場趨於一致」。華茲辦公室透露，總統已同意考慮減少該州的移民執法人員數量，並將指示國土安全部讓州政府能自行調查普雷蒂之死。

消息人士指出，飽受批評的邊境巡邏隊高階官員博維諾（Gregory Bovino）即將離開明尼蘇達州，調回加州埃爾森特羅地區的原職位，預計不久後退休。未來將由川普政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）接手監督明州行動，並直接向總統報告。

最新《路透》民調顯示，58%受訪者認為移民暨海關執法局（ICE）「太過火」，僅12%認為力道不足，26%認為恰當。這起致命槍擊案已令川普強硬移民政策支持度下滑，連前總統柯林頓、歐巴馬及部分共和黨人士都公開批評。