伊朗首度承認：核設施遭美以空襲「受到重創」

▲美國襲擊伊朗福爾多（Fordo）地下核設施，衛星影像攻擊前後對比照。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

根據卡達半島電視台25日報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）證實，在遭受以色列、美國空襲後，伊朗核設施「嚴重毀損」。這是自與以色列連日交戰以來，伊朗首度承認核設施受到重創。

貝卡伊接受半島電視台採訪時，拒絕透露損毀細節，但承認美國B-2轟炸機使用鑽地炸彈造成重大影響，「我們的核設施遭到嚴重破壞，這是肯定的，因為反覆遭受以色列和美國侵略者的襲擊。」

連日來，對美以空襲所造成的影響、是否徹底消滅伊朗核設施，各界情報機構進行了一系列的評估，但結果始終存在出入，各執一詞。如今伊朗首度承認核設施受到重創，引發外界關注。

儘管美國總統川普宣稱已「徹底摧毀」伊朗核設施，但路透社24日則引述3名知情人士說法，美國情報部門初步評估顯示，美軍對伊朗核設施的打擊僅使伊朗核計畫推遲數月。同一時間，以色列軍方則表示，要評估伊朗核設施受損程度仍「為時過早」。

對此，白宮25日發布以色列原子能委員會的聲明，稱地下福爾多核設施因此次襲擊而「無法運作」。幾分鐘後，以色列總理辦公室也發表了同樣聲明。