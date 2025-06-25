　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）宣布，以色列與伊朗達成全面停火協議。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普宣布，以色列與伊朗達成全面停火協議，中東緊張局勢降溫，市場避險情緒退潮。現貨黃金25日跌至3295.38美元／盎司，創6月9日以來新低，單日跌幅達2%。中國多個黃金品牌金飾每克價格，也從連續多週漲破千元，瞬間跌至千元以下。

綜合陸媒報導，先前以伊衝突升級，曾推動金價衝高至3476美元／盎司，停火後避險需求驟減。25日，COMEX黃金期貨報3336.9美元／盎司，跌幅1.71%。金價跌破3360美元關鍵支撐位，觸發程序化交易停損，引發「多殺多」踩踏。

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

中國多個黃金品牌金飾價格也跟著下降，甚至久違跌破千元，周大福998元／克（人民幣，下同）、老廟黃金987元／克，兩天累計跌30至32元／克。投資金條價格也下跌，部分銀行通路低至780元／克，深圳水貝批發市場跌至768元／克。

對於金價下跌，專家也提醒，停火協議若破裂（以色列已指責伊朗違反協議），金價可能快速反彈；聯準會若意外升息，或通膨數據超預期，金價或再跌10%至15%。

分析師表示，短期地緣政治與聯準會政策，仍是主導因素，若鮑威爾釋放降息訊號，或中東再生變局，金價或觸底反彈，否則可能會下探3150至3200美元區間；長期來看，全球央行購金潮（43%央行計畫增持）、美國債務突破40兆美元、新能源轉型不確定性，仍支撐黃金作為「非信用資產」的價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／墾丁凱撒又傳食物中毒！16人發燒腹瀉
是你嗎？　加油爽中1000萬沒人領「消費地點曝光」
叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火
「碩士醫美女友」燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激
5大學生相約千層岩瀑布戲水　20歲男命喪秘境
賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」狠嗆：祝你G
快訊／跟進張博洋　李宗霖也宣布退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不愛喝水！孕婦「一天2杯手搖飲」致胎兒早產　醫嘆：進過2次ICU

英國研擬投入8億調查「中國間諜」　陸外交部：絕不接受污蔑抹黑

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

CIA影片用中文公開招募「中國間諜」　陸國安部：操作業餘的滑稽之作

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」

專救未婚懷孕女子和棄嬰　陸「和尚爸爸」道祿傳涉案被查

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠

誰是伊核危機始作俑者？　中駐聯合國代表痛批「美國！」

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

不愛喝水！孕婦「一天2杯手搖飲」致胎兒早產　醫嘆：進過2次ICU

英國研擬投入8億調查「中國間諜」　陸外交部：絕不接受污蔑抹黑

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

CIA影片用中文公開招募「中國間諜」　陸國安部：操作業餘的滑稽之作

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」

專救未婚懷孕女子和棄嬰　陸「和尚爸爸」道祿傳涉案被查

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠

誰是伊核危機始作俑者？　中駐聯合國代表痛批「美國！」

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

年輕的悍將會「一生懸命」應戰　古久保：全力衝刺起來很恐怖

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

包辦追平＋再見轟！　天使農場頭號大物摩爾締超罕見紀錄

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

006208公告納入「收益平準金」 市場曝1功能埋伏筆

39歲女「腹脹如孕婦」竟罹晚期大腸癌　醫揭危險飲食習慣

獨／新北男幫喬債反遭囚禁痛毆「10萬贖人」　警攻堅逮4嫌

【煮宵夜不揪狗的嗎？】爸煮宵夜被柴柴抓包！

大陸熱門新聞

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

治沙70年！中國「死亡之海」將成大綠洲

搶學霸大戰！北大坐夜車「截胡」清大

獨居爺爺「遺產想留給愛貓」！尋人幫照顧：財產全送

「首來族」辦台胞證免費！陸委會：吸引力有限

貴州高速公路坍塌！傳多車墜落

英搞怪公仔Fuggler「醜萌」走紅！ 陸網友：比Labubu更勝一醜

Labubu現身北京清華畢典　副校長幫撥穗

陸女童「狂吐活蟲」一個月！元兇就在廁所

館長稱「中華民國」被檢舉台獨　國台辦回應

武則天千年無字碑「加蓋」 「無字勝有字」謎團仍待破解

陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩 綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

貴州遇30年最大洪水！10分鐘足球場被淹沒

更多熱門

相關新聞

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

針對伊朗與以色列停火問題，中國目前立場，以及如何與伊朗一起發揮作用，阻止地區重新發生戰爭？對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（25）日表示，中方希望伊以實現持續有效的停火。

路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人

誰是伊核危機始作俑者？

誰是伊核危機始作俑者？

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！

關鍵字：

以色列伊朗金飾黃金金價黃金市場周大福

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面