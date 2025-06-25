中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

▲美國總統川普（Donald Trump）宣布，以色列與伊朗達成全面停火協議。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普宣布，以色列與伊朗達成全面停火協議，中東緊張局勢降溫，市場避險情緒退潮。現貨黃金25日跌至3295.38美元／盎司，創6月9日以來新低，單日跌幅達2%。中國多個黃金品牌金飾每克價格，也從連續多週漲破千元，瞬間跌至千元以下。

綜合陸媒報導，先前以伊衝突升級，曾推動金價衝高至3476美元／盎司，停火後避險需求驟減。25日，COMEX黃金期貨報3336.9美元／盎司，跌幅1.71%。金價跌破3360美元關鍵支撐位，觸發程序化交易停損，引發「多殺多」踩踏。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

中國多個黃金品牌金飾價格也跟著下降，甚至久違跌破千元，周大福998元／克（人民幣，下同）、老廟黃金987元／克，兩天累計跌30至32元／克。投資金條價格也下跌，部分銀行通路低至780元／克，深圳水貝批發市場跌至768元／克。

對於金價下跌，專家也提醒，停火協議若破裂（以色列已指責伊朗違反協議），金價可能快速反彈；聯準會若意外升息，或通膨數據超預期，金價或再跌10%至15%。

分析師表示，短期地緣政治與聯準會政策，仍是主導因素，若鮑威爾釋放降息訊號，或中東再生變局，金價或觸底反彈，否則可能會下探3150至3200美元區間；長期來看，全球央行購金潮（43%央行計畫增持）、美國債務突破40兆美元、新能源轉型不確定性，仍支撐黃金作為「非信用資產」的價值。