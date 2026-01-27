　
國際

驚悚畫面！美休旅車左轉「1歲童噴飛摔出」　後車嚇壞急煞

▲▼驚悚畫面！美休旅車左轉「1歲童噴飛摔出來」　後車嚇壞急煞。（圖／翻攝X）

▲35歲母親緊急下車，把掉出車外的孩子抱回來。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國加州發生驚悚車禍，一輛黑色休旅車在路口左轉時，一名1歲多幼童竟從車內噴飛、摔落地面，幸好後方車輛緊急煞住，才未釀成悲劇。如今，幼童的35歲母親已經落網，並且面臨虐童重罪指控。

交叉路口轉彎　1歲童竟噴飛

根據富勒頓市（Fullerton）警方說明，1月20日上午，這起事件發生在西馬爾文大道（W. Malvern Ave.）與北尤克利德街（N. Euclid St.）交叉路口。

根據畫面，黑色休旅車正在左轉時，幼童突然從車輛右側副駕駛座摔出，翻滾後跌坐馬路正中央，差點被後方車輛撞上。驚慌失措的母親赫南德茲（Jacqueline Hernandez）立刻衝下車抱起孩子，場面相當危險。

所幸，這名19個月大的幼童被緊急送往附近醫院後，經過診治預計可完全康復。

目擊者提供影片　母親已落網

事發後數日，一名目擊者主動提供線索，警方則循線於26日逮捕赫南德茲。

富勒頓警局公共資訊官威爾斯（Kristy Wells）對媒體表示，她「很慶幸」孩子沒有受到更嚴重的傷害，並藉此呼籲所有家長務必使用兒童安全座椅，強調「這能拯救你孩子的性命」。

01/25 全台詐欺最新數據

