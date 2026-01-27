驚悚畫面！美休旅車左轉「1歲童噴飛摔出」　後車嚇壞急煞

▲35歲母親緊急下車，把掉出車外的孩子抱回來。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加州發生驚悚車禍，一輛黑色休旅車在路口左轉時，一名1歲多幼童竟從車內噴飛、摔落地面，幸好後方車輛緊急煞住，才未釀成悲劇。如今，幼童的35歲母親已經落網，並且面臨虐童重罪指控。

交叉路口轉彎 1歲童竟噴飛



根據富勒頓市（Fullerton）警方說明，1月20日上午，這起事件發生在西馬爾文大道（W. Malvern Ave.）與北尤克利德街（N. Euclid St.）交叉路口。

根據畫面，黑色休旅車正在左轉時，幼童突然從車輛右側副駕駛座摔出，翻滾後跌坐馬路正中央，差點被後方車輛撞上。驚慌失措的母親赫南德茲（Jacqueline Hernandez）立刻衝下車抱起孩子，場面相當危險。

A mother has been arrested after her 19-month-old child tumbled out of her SUV while she was driving in Fullerton, according to police.



Jacqueline Marie Hernandez, 35, of La Habra was taken into custody on suspicion of child abuse.



Read more: https://t.co/FNXao3wIEH pic.twitter.com/LI3nzerbqa — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 27, 2026

所幸，這名19個月大的幼童被緊急送往附近醫院後，經過診治預計可完全康復。

目擊者提供影片 母親已落網

事發後數日，一名目擊者主動提供線索，警方則循線於26日逮捕赫南德茲。

富勒頓警局公共資訊官威爾斯（Kristy Wells）對媒體表示，她「很慶幸」孩子沒有受到更嚴重的傷害，並藉此呼籲所有家長務必使用兒童安全座椅，強調「這能拯救你孩子的性命」。