汲取以色列、烏克蘭經驗　路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

▲烏克蘭首都基輔居民在空襲警報響起時，躲進地鐵車站避難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭與以色列、伊朗衝突爆發後，台灣也正積極盤點防衛能力。《路透社》報導指出，台灣當局汲取烏克蘭與以色列在戰爭期間的民防經驗，預計最快下週發布全新的空襲避難指引，教導民眾在無法及時進入避難所的情況下如何自保。

根據《路透社》報導，一名熟悉規劃的匿名台灣國安高層透露，台灣正在密切分析烏、以兩國的案例，「我們的人民必須知道，在家中或辦公場所該如何保護自己。」

依照內部規劃文件，新的避難指引將納入多項實用情境，例如當民眾無法在第一時間抵達避難所時，可採取「躲在兩層以上牆面後方」、「蹲低身體並微微張口」等防護姿勢，降低爆炸氣浪造成的傷害。

▲▼台灣當局汲取烏克蘭（上圖）與以色列（下圖）在戰爭期間的民防經驗。（圖／路透）



另一位官員也指出，在都會區如台北，許多高樓住戶根本難以在空襲警報響起後3分鐘內趕到指定避難所，因此政府正積極推動「替代性避難方法」的普及教育，強調提升全民應變能力。

報導提到，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，引發外界對中國可能進犯台灣的憂慮，台灣當局也加緊強化空襲應變設施，設置地點包括捷運站與購物中心等，光是台北市就擁有逾4600處防空避難所，可容納約1200萬人，是全市人口的4倍以上。

此外，台灣7月將展開年度最大規模的「漢光演習」，今年首度延長至10天，除傳統軍事演練外，還將同步進行全台民防演習，包括緊急物資站設置、避難引導等實作項目。