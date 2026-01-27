　
國際

BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

▲▼61歲的執政黨候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

▲薛恩鮑姆表示，已針對BTS演唱會加場問題，向李在明發出外交信函。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正式向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多防彈少年團（BTS）演唱會場次。

百萬人搶票　墨西哥總統也發聲

《路透社》報導，薛恩鮑姆在26日例行記者會上表示，她已經向南韓總統李在明發出外交信函，尋求舉辦更多演唱會。

薛恩鮑姆說，「所有人都想去看演唱會。大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」

▼防彈少年團（BTS）出席葛萊美紅毯。（圖／路透）

▲▼防彈少年團（BTS）葛萊美紅毯。（圖／路透）

復出世界巡迴　墨西哥僅3場

BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在南韓高陽市展開世界巡迴演唱會。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出立刻在全球掀起搶票熱潮。

墨西哥作為K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈，但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros 體育館舉辦3場演出。

黃牛亂象　一張票飆破16萬

此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索不等（約新台幣3268元至3.2萬元），但在轉售平台上價格竟飆漲至11300至92100披索（約新台幣2萬至16.7萬元）。

墨西哥消費者保護機構已對Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。

 
01/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國總統川普台灣時間今（27日）於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，涵蓋汽車等關鍵產業。對此，旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

