BTS太狂！墨西哥總統致信李在明「求演唱會加場」：百萬人搶票

▲薛恩鮑姆表示，已針對BTS演唱會加場問題，向李在明發出外交信函。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正式向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多防彈少年團（BTS）演唱會場次。

百萬人搶票 墨西哥總統也發聲

《路透社》報導，薛恩鮑姆在26日例行記者會上表示，她已經向南韓總統李在明發出外交信函，尋求舉辦更多演唱會。

薛恩鮑姆說，「所有人都想去看演唱會。大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」

▼防彈少年團（BTS）出席葛萊美紅毯。（圖／路透）

復出世界巡迴 墨西哥僅3場

BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在南韓高陽市展開世界巡迴演唱會。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出立刻在全球掀起搶票熱潮。

墨西哥作為K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈，但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros 體育館舉辦3場演出。

黃牛亂象 一張票飆破16萬

此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索不等（約新台幣3268元至3.2萬元），但在轉售平台上價格竟飆漲至11300至92100披索（約新台幣2萬至16.7萬元）。

墨西哥消費者保護機構已對Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。