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網購「保密發貨」卻糗爆！海關通知29字出賣　網笑爛：羞愧到死

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前上淘寶購買成人玩具，雖然店家表示會保密發貨，不過在海關通知中，「貨品名稱」一目了然，讓她瞬間覺得超糗，同時也不禁擔憂，包裹外亦會清楚標示。而商品名稱也逗笑大票人，紛紛留言直呼「如果是我會羞愧到死」、「寫得好清楚、詳細」。

政府為了方便民眾申報關稅，推行「易利委EZ WAY」實名認證APP。就有女網友在Dcard曬出截圖，只見她有3項貨品已申報相符，雖然上面標記「保密發貨」，但同時下面卻顯示出完整的商品名稱，寫道「醉清風跳蛋APP遠端遙控女性強震靜音高潮插入式跳彈自慰器成人情」。

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這一幕讓原PO瞬間傻眼，苦笑表示「真的會謝，報關報得我麻木」，同時她也憂心直呼，「就想問問店家，包裹上會寫買了什麼東西嗎？但又不敢問，覺得好尷尬。」

▲新加坡男子性侵女房客，將吃牢飯11年加鞭刑6下。（圖／達志示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

對此，不少過來人經驗談，「淘寶官方集運會喔，每個品項都列在上面」、「我買的中國包裹的快遞面單，就是外箱貼的那張白色有地址的，上面會寫得超詳細，包括你備註什麼都有可能看得到」、「我之前買情趣睡衣內褲，店家也有保密發貨，包裹上就只有寫女裝、白色等」、「N年前在淘寶買了一堆情趣內衣、皮衣、口塞之類的東西，郵差送來的時候，我想說他怎麼表情怪怪的，才發現所有品項竟然都直接寫在箱子上面，當下很想挖個洞，把自己藏起來」。

而網友們也紛紛笑回，「我是不敢買海外，因為海關規定要在外箱貼內容物品名，完全不可能保密，所有經手人，有特地去看，都會知道裡面裝什麼」、「非常抱歉但我大笑了，希望到時包裹沒寫」、「保密發貨，但不保證到貨也會保密」、「這跟馬賽克打在頭髮上面一樣」、「我之前寄到住處，也赤裸裸寫在上面，管理員代收，我去領貨直接心死了」、「我在圖書館爆笑出聲了...對不起」、「下次在國內買吧」。

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