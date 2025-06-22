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聊到一半客服突傳「==」以為被白眼　真相曝光！全場笑翻

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到訊息很傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人訊息最後會打哈、XD或是笑死，來表達當下情緒，一名女網友表示，與淘寶客服討論客製化內容時，客服突然回了「==」符號，讓原PO很錯愕，甚至一度懷疑自己是否說錯話，直到客服解釋後，她才恍然大悟，原來是一場烏龍。

原PO在Threads發文，跟淘寶客服討論客製化商品細節時，對方回了一句請稍等，接著回覆「==」，讓她滿頭問號，懷疑自己是否惹怒了對方，「我整個？？？？？？（是很無言嗎）」。

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事後客服解釋，「==」其實是「等一下」的意思，因為數學算式中=是等號的意思，兩個=意思就是等等。原PO哭笑不得，「到底是誰會這樣用符號啦！我想說有哪裡不禮貌嗎，後來鼓起勇氣發問，店家人也很好，耐心回答題外話」。

貼文曝光，掀起網友討論，「自從QQ流行起來後就一直這樣用了」、「中國用來表示等等的==中間沒有空白，跟表情符號= =是不同的」、「就跟你打ㄏㄏ一樣，他也會很困惑」、「大陸的微信很好笑，沒有顯示已讀的功能，一堆人會回『1』表示看過」。

也有網友遇過尷尬場面，「過年那時候遇到集運商少寄件，他也是用==回覆我。我還以為是很無語直接氣炸開炮，結果是分隔線的意思…趕緊道歉然後祝人家新年快樂」、「這是真的，中國同事之前也會這樣回我，我還有點走心，後來才知道是等等的意思」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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