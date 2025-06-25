橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣橡皮擦界霸主之一的「飛龍（Pentel）橡皮擦」，是許多人從小用到大的文具。就有網友好奇，三種不同顏色的外包裝，究竟有何差異？文章掀起熱烈回響，更釣出文具廠商解答。

網友昨日在Threads發文，只見飛龍橡皮擦有三種顏色的外包裝，分別是深藍色、水藍色和綠色，這讓他不禁好奇問道，「小時候就在想，它們有什麼差別？」

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PO文狂吸超過9.8萬人按讚，文具廠商更現身回答，表示深藍色的是標準款，比起另外兩款會稍硬一點，不易折斷，同樣好擦拭而且潔淨力強；水藍色是易拭型，配方是特殊超微細顆粒設計，好擦且更省力；而綠色則是超黏屑型，擦拭時屑少，集屑力強，不喜歡一直清潔屑屑的人最適合用。

▲廠商解答。（圖／翻攝自Threads）

廠商也笑說，「還有一款超硬的多用途款喔！除了功能，橡皮擦擦起來的手感也很重要，有人喜歡硬一點的，有人喜歡更有彈性的，憑個人喜好選擇也可以。」

對此，大票網友洗版回應，「統一結論：都不會看到它們用完的一天」、「深藍色好擦又好用、淡藍色好擦不傷紙，淡綠色滑順好擦又好清潔，桌子上或作業本上有橡皮擦屑，黏起來丟垃圾桶保持清潔」、「淺藍色的比較好擦，真心不騙」、「沒關係，最後都會被隔壁同學借走，然後...就見不到它了」、「用了這麼久今天才知道」、「只有深藍的不會被偷，剩下都會」、「讚喔，我終於知道了，謝謝」。

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