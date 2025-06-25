賀瓏、天殘交往始末！她點出「最大問題」嘆：不需要批評任何人

▲賀瓏三角戀風波。（圖／翻攝自IG／tiantsan_standup、hellohorlung、albeefin）

記者周亭瑋／綜合報導

喜劇演員賀瓏三角戀風波越演越烈，先是天殘閨蜜怒控，他為了自保公開天殘遺書，後來Albee也現身還原時間軸，強調「沒有對不起任何人。」就有網友整理出賀瓏、天殘的交往始末，認為兩人是在感情溝通上有問題，「大家還是看看吃瓜就好，不需要批評任何人。」

網友在Dcard發文感嘆，「看了Albee的聲明，我覺得差不多可以想到賀瓏的心路歷程了。我自己的想法是，感情這種事情真的很難說，尤其是第三方，就算是姐妹，也沒有資格批評，畢竟根本不知道他們發生了什麼，還有前因後果。」

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她接著整理出賀瓏、天殘的交往始末。一開始，賀瓏與天殘感情穩定，兩人興趣相投，女方也處於人生相對理想的階段；但隨著時間推移，賀瓏的事業一路扶搖直上，天殘卻始終未見起色，漸漸地原本欣賞的眼神轉為無言的距離。

▲賀瓏和Albee爆出戀情 。（圖／翻攝自臉書／Albee 范乙霏，下同）

據《博音》訪談透露，賀瓏工作忙碌，漸漸無心經營感情，曾動念分手；但天殘用情極深，儘管感情逐漸冷卻，她依然堅持維繫，也覺得「找不到比他更好的人」。

原PO直言，「賀瓏也許因沒遇到其他女生或沒有心思戀愛，也就沒有主動提分手，變成過一天是一天，看他的訪談感覺是個工作狂。」

然而，女方後來懷孕，讓情勢變得更加複雜。網友推測，賀瓏也許是出於愧疚感，所以更不敢提分手了，「我認為會懷孕雙方都有責任，而男方因擔心自己工作，沒有在乎女方，也很自私，在這件事上，很多女生都會因為男方很爛分手，但女方仍繼續這段關係，我覺得其他人也沒必要打抱不平了，畢竟一個願打一個願挨。」

後來，Albee的出現改變了賀瓏的情感走向，原PO分析道，「賀瓏開始欣賞Albee，但礙於已有女友，一直壓抑自己、避免交集（Albee宣稱，兩人工作階段沒有交集），但隨著跟Albee朝夕相處，難免會開始比較自己女友，追求Albee的心也越來越強烈，後來賀瓏終於忍不住提了分手，坦白自己喜歡上Albee，並在分手後開始真正地接觸並追求女方。」

對此，她直言，「平常我有在聽Peggy的Podcast，關於賀瓏的訪談，聽起來他算是想蠻多的人。一開始他絕對是因為捨不得，後來拖著，拖到最後女方失去重心，而女方感覺也給男方蠻大的壓力，一段長期不平衡的感情，本來就會出狀況。」

最後，原PO感嘆道，「感情的事情大家還是看看、吃瓜就好，不需要批評任何人。看得出這段是不健康的感情，兩方都累了，況且感情本來就沒有對錯，我覺得大家會這麼氣，真的就是把自己投射進去了，但每個人情況都不一樣，大家還是都冷靜點吧！」

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▼網友整理出感情始末。（圖／翻攝自Dcard）