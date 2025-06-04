「淘寶」賣家可查看買家30天瀏覽紀錄！　網嚇：一點隱私都沒有

▲大陸電商龍頭淘寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台龍頭「淘寶」近日遭多名網友質疑，賣家可查看買家的商品瀏覽紀錄。相關截圖引起網友們直呼，「簡直一點隱私都沒有！」淘寶官方客服3日也證實此事，賣家確實可以查看，買家30天內的瀏覽紀錄。

據《大象新聞》報導，一名網友表示，她在與淘寶一賣家就商品問題，進行溝通時，對方給她傳了兩張，她瀏覽過的各商品的足跡截圖，其中包括，該賣場商品和其他賣場的商品。

另一名網友分享同樣的經歷，「有一次因為產品品質問題，給了一個淘寶賣場差評，對方一直打電話讓我刪除負評，並截圖說明在哪裡刪，截圖上全是我以往，瀏覽過的各商品記錄及評價」。

▲網友曬出，賣家可看到她的瀏覽紀錄。（圖／翻攝自微博）

一位疑似是淘寶賣家的帳號指出，「正常情況下，賣家只能看見，客人瀏覽過自家的哪些商品，如果能同時看到客人瀏覽過的其他賣家商品，大概率是使用了某種破解程式。」

一名在淘寶進駐兩年的服飾賣家表示，在淘工廠進駐的賣家可以看到，買家瀏覽或收藏過的所有商品的足跡，哪怕部分商品不是某賣場所屬商品，如果是一般淘寶店或天貓賣家，則只能看見買家瀏覽過的自家商品的足跡。

淘寶客服對此表示，淘寶賣家可以在與消費者的聊天框端口，查看買家在自家賣場近30天的商品瀏覽記錄，但可查看範圍僅限自家商品，若超出範圍則屬於隱私侵犯，且淘寶官方從未開通，超出範圍的查看功能。

另一名淘寶消費者專線客服則表示，消費者隱私資訊屬於平台的最高機密，正常情況下，賣方只能查看買方在自家商品的瀏覽記錄，無權查看其他任何瀏覽足跡，就連平台客服也無權查看，「若有相關侵權情況，可以在淘寶的安全服務中心，對賣家進行檢舉，涉及資金或人身安全可聯絡公安機關處理。」

相關消息引起網友熱議，「以後淘寶也不能亂點了」、「可怕，我的淘寶不乾淨了」、「我不想被別人看到我的瀏覽紀錄」、「這是開外掛的意思嗎」、「哪能有這樣的權限啊」。