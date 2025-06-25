賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆！風向超意外

▲賀瓏和Albee爆出戀情 。（圖／翻攝自臉書／Albee 范乙霏，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

喜劇演員賀瓏爆出與女星Albee熱戀、同遊日本，由於兩個月前，前女友天殘才離世，敏感的時機點引發劈腿疑雲。就有網友好奇，「賀瓏和Albee是何時訂好日本機票、住宿的？」話題掀起熱議，大多網友認為，日本可以說走就走，不會太困難；不過也有人直言，畢竟是藝人，一定要事先喬行程。

網友在Dcard發文提到，賀瓏與天殘4月6日才和平分手，之後又發生了遺憾之事，「實在滿好奇工作應該很繁忙的兩人，要在多久之前能一起規劃好雙方都可以出國的空閒假期時段、以及多久前就訂好了機票、住宿。」

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原PO也忍不住嘲諷道，「就先不論可以一起出國的感情是什麼時候產生的囉，還真的是旅遊規劃大師等級，值得學習。」

不過，風向卻一面倒，大多網友表示，「去日本如果沒有特別安排行程，基本上有護照、錢、信用卡，跟當天飛機還有位子可以買票，基本上應該是想飛就飛，到當地再找住的地方其實也不成問題，就事論事沒有要帶風向」、「我有錢朋友都禮拜五臨時起意，就直接飛日本玩，禮拜日晚上再飛回來，給你參考」、「有錢想去就去，東西那邊買就好，貧窮限制了你的想像力嗎」、「日本而已，前一天買都可以，沒訂過機票嗎」、「日本不是一個臨時起意就能去的地方嗎？」「請助理或經紀人代訂處理雜項，他們兩位基本上也是同事，講好什麼時候能一起去日本也是容易的事吧」。

當然，也有人贊同原PO的觀點，直言「難的應該不是買機票，而是喬時間、喬假、喬行程」、「畢竟是藝人，感覺行程很多，應該會事先喬好時間」。