裸照威脅遭質疑自導自演　林亮君心寒：對女性傷害最大

▲台北市議員林亮君遭裸照威脅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市議員林亮君近日遭臉書網友「鍾聖義」恐嚇，稱持有她裸照，還藉機勒索5萬美金，林亮君昨晚已赴派出所完成報案。不過，卻也被部分網友質疑是自導自演。對此，林亮君今（22日）認為，這令人感到心寒，性影像威脅對女性傷害最大，且AI技術成熟，可能發生以假亂真情況，呼籲大家，若身旁友人遇到類似情況，應挺身而出，沒有人該受到這樣的威脅。

針對性影像威脅，林亮君今早在松江市場受訪表示，昨日完成報案後，這名網友仍持續傳訊息威脅，後續資料將交由檢方繼續偵辦調查。

有關遭政治立場明顯不同的網友私訊質疑是自導自演部分，林亮君認為這令人感到心寒，女性面對性影像威脅，對女生傷害最大，AI技術相當成熟，可能發生以假亂真的情況。

林亮君也呼籲，政治立場不同的朋友，若身旁遇到類似狀況，應該挺身而出，沒人應受到這樣威脅。

好友、民進黨發言人吳崢則鼓勵，這幾天網路上非常多朋友對林亮君打氣，認為她非常堅強，「這部分我對她有信心，不會因為惡意攻擊而退縮」。他說，按照自己所認識的林亮君，會更勇敢、賣力向前衝，自己也對這種卑劣行為感到非常不齒，絕對不要姑息，要把幕後兇手揪出來告死對方，讓對方知道不能卑劣躲在黑暗中恐嚇威脅，這種手法非常低級，要正面宣戰。

▼林亮君公布遭惡徒揚言散布裸照勒索的對話內容。（圖／翻攝林亮君臉書）

▼林亮君遭惡徒揚言散布裸照，她已完成報案。（圖／翻攝林亮君臉書）

