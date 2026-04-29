7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。另一個視角的監視器畫面，拍下了女警在倒地當下試圖起身，但仍被遊覽車右後輪輾過。

▲台南鄭姓女警遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾斃。（圖／民眾提供）

畫面中可以看見，見路口號誌為紅燈，一群機車陸陸續續放慢速度停下，包括鄭姓女警，但她後方的戴女不知為何沒有煞車，因此直接將對方人車撞倒在地，此時機車左方的遊覽車見狀立刻跨越對向往左閃避，但依舊來不及，右後輪當場輾過了正在起身的鄭女，從撞倒到奪命僅僅7秒的時間，過程相當驚悚。

▲戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）



先前的監視器畫面甚至拍下，戴女肇事後將車輛停放路邊，脫下安全帽，曾與後方另一名騎士談話，再轉身回到自己機車旁，見江姓遊覽車司機靠近，2人比手畫腳了一番，疑似再爭論，結束後戴女彎腰看了看自己的機車車損，反觀司機則是焦急多次查看女警狀況，兩人態度之反差引發網路抨擊。

而鄭姓女警與同為警職的男友已經論及婚嫁，29日上午哀痛發文，提到事發當天早上一起起床、聊天，下周還要一起去日本玩，瞬間都沒有了，「妳是個連我受個大不了的傷，都會緊張心疼到大哭的女生，沒辦法想像妳在生命最後一刻遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是妳要來受這種罪？」