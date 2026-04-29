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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文嗨喊「鄭習會比軍購重要太多」　綠痛批：視國家安全為無物

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者杜冠霖／台北報導

針對鄭麗文昨日接受專訪稱絕無可能通過1.25兆軍購預算，並稱「鄭習會比軍購重要太多」一事，民進黨發言人吳崢今（29）日表示，國防安全不應淪為政黨鬥爭的籌碼，軍購條例從「習鄭會」一路拖延至今，台灣人的生存底線，難道要看習近平的臉色來決定嗎？

吳崢痛批，國民黨在軍購條例協商中表現極其消極，短短一小時的協商根本只是虛晃一招的走過場。鄭麗文與傅崐萁堅持杯葛，拖過習鄭會後又意圖將審議時程拖過「川習會」，下次又要找什麼藉口來當擋箭牌？

吳崢指出，國民黨內部對於軍購條例的立場早已出現嚴重分歧，先是江啟臣表示會儘快完成軍購特別條例審議，盧秀燕與柯志恩也曾認同「軍購預算在8千億至1兆元非常務實」，本週第三度協商時，徐巧芯更是拋出8000億元的討論空間，而傅崐萁卻再次強行擋下討論並切割稱「僅是個別委員意見」。

吳崢說，中共軍機軍艦每日頻繁擾台，光昨日就有20架次共軍侵擾西南海域。在強敵環伺下，鄭麗文與傅崐萁卻執意阻礙國防研發與採購，這種裡應外合的行徑，根本無視前線官兵的辛苦，更是視國家安全為無物。

吳崢最後強調，安全是人民最基本的需求，阻礙國防，就是把風險留給全體台灣人民，如果國民黨的政治人物心中還有人民，就請約束好自家黨主席、別當膽小的應聲蟲。

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