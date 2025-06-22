快訊／林亮君遭恐嚇公布裸照　歹徒帳戶上網地點曝！警揭動機

▲台北市議員林亮君驚傳遭歹徒恐嚇。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨台北市議員林亮君近期遭臉書一署名「鍾聖義」帳號恐嚇，對方看似詐團話務手攀談，居然聲稱持有林的裸照，藉此恐嚇勒索要求支付5萬美金（折合台幣約148萬元）；林亮君21日上午11時許到北市中山區中山分局民權一派出所報案，但對方態度囂張，聲稱「報警沒用、我人出境、我肯定會發出去」。據了解，中山警方與北市刑大科偵隊共組專案小組追查，經查歹徒帳號IP登入地點均在中國香港，不排除是境外網軍、或者捏造裸照情節詐財的詐團所為。





▲林亮君21日上午向中山警分局民權一派出所報案。（圖／翻攝林亮君臉書）

林亮君在臉書貼文表示，她向對方反映已報警處理，對方仍不斷傳訊要求支付贖金，恐嚇內容包括「五萬美金，永遠刪除，誠信經營」、「直接付錢，不要浪費時間」、「跟政治沒關係、」「你要也找不到我」、「報警沒用」、「你不用說是AI合成，是不是真的，一看就知道」。

林亮君憂心，「AI技術迅速發展，要製作逼真的當事人影像越來越容易，但一旦遭到散布，無論影片真假，都將對女性造成難以彌補的傷害。」並呼籲，不應容忍任何形式的性勒索、性羞辱與恐嚇暴力。





▲林亮君公布遭惡徒揚言散布裸照勒索的對話內容。（圖／翻攝林亮君臉書）

據了解，專案小組初步探查發現，發恐嚇議員訊息的鍾男帳號上網地點在香港，至於歹徒是否使用VPN隱匿上網地點，警方將擴大調取該帳號上網歷程釐清，也不排除是惡意網軍、政治狂熱者、或藉話術騙財的詐團人員所為。

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