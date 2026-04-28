28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。而事發後的畫面也隨之曝光，只見肇事的戴女撞人後，轉頭疑似跟遊覽車駕駛爭論，隨後彎腰查看自己的車損，卻未上前查看女警狀況。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

透過附近監視器畫面可發現，事發當下鄭姓女警的鞋子、物品全噴飛，40歲江姓遊覽車司機發現不對勁，火速下車查看，而肇事的戴姓女騎士則是將機車停放路邊，脫下安全帽後，與後方另一名騎士談話，隨後轉身回到自己機車旁。

戴女見遊覽車司機靠近，還與對方比手畫腳，疑似正在爭論，隨後彎腰查看自己的機車車損，反觀江姓遊覽車司機則是焦急多次查看女警的狀況，戴女貌似置身事外一般，並未上前查看。

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

據悉，鄭女從小熱愛舞蹈，從小學到大學一路都是就讀舞蹈班、相關科系，有志投入舞蹈領域，但考量收入與工作穩定性，毅然決然轉換跑道從警，她平時與家人同住於台南市北區，家中父母健在，還有一名姊姊，與任職於永康分局的警員男友感情穩定，小倆口預計於明年結婚，事發當時她正準備前安南區，孰料卻遭遇死劫，令親友、同仁崩潰不已。