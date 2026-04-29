報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅　他驚：謝謝提醒我的人

▲長照申請可列扣除額，原PO發現退稅超驚喜。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

5月報稅季來了，民眾即起可透過財政部官網查詢要繳多少稅。一名網友去年替爸爸申請長照，今年報稅時驚見稅單多了「長期照顧特別扣除額」，試算後竟能退稅，讓他感動感謝當初提醒的人。事實上，為減輕身心失能家庭的租稅負擔，今年長期照顧特別扣除額由12萬提高為18萬元。

一名網友在Threads表示，去年因為爸爸有照顧需求，在善心人士的提醒下協助申請長照，當時只是希望能讓家人獲得更多照顧資源，沒想到今年收到稅單時，意外發現多了一筆長期照顧特別扣除額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓原PO驚喜的是，經過系統總計後，原本以為只是一般報稅流程，結果竟然可以退稅，讓他感動直呼，「謝謝去年提醒我可以幫爸爸申請長照的人。

底下網友熱議，「是的，我連續五年報稅都有報，而且今年是18萬免稅額」、「政府默默在做事，對需要的家庭非常有幫助」、「這麼棒」。其中也有網友追問，「得到的幫助是什麼呢？」

對此，原PO建議有需要的人可以到長照2.0網站查詢，「可以預約居服員到家幫忙洗澡，復健老師到家協助復健，買輔具有補助，預約叫車回醫院看診價格都很友好。」

▲114年度綜所稅報稅省荷包措施。（圖／北區國稅局提供）

★今年報稅三大新制 扣除額調高減輕負擔

事實上，今年報稅申報期間雖於5月1日開跑，因適逢勞動節連假，該局不提供臨櫃報稅服務，民眾可多利用手機報稅與線上版報稅系統，搭配「稅額估算表快速申報流程」，在家進行申報。

北區國稅局表示，今（115）年辦理114年度綜合所得稅結算申報，適用多項新修正的減免規定，減輕民眾負擔有：

一、每人基本生活所需費用調高為新臺幣（下同）213,000元

納稅義務人本人、配偶及申報受扶養親屬基本生活所需費用總額超過全部免稅額與一般扣除額（標準或列舉從高擇一扣除）、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出等特別扣除額合計數（即基本生活費比較項目合計數）的差額部分，得再自申報的綜合所得總額中減除，今年度每人基本生活所需的費用金額較113年度增加3,000元。

二、長期照顧特別扣除額提高為18萬元

(一)個人符合衛生福利部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除額度由12萬元提高至18萬元，以減輕中低所得家庭照顧身心失能者的負擔。

(二)本項扣除額維持排富規定（包括當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，符合其中1項即不適用)。

(三)為便利民眾報稅需求，國稅局已向相關單位蒐集長期照顧特別扣除額資料，如報稅時查調課稅年度所得及扣除額資料已包含該項扣除額，可逕依查詢的資料申報，免再檢附相關證明文件。

三、 放寬人工生殖醫藥費減除

(一)納稅義務人、配偶或受扶養親屬至衛生福利部人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行人工生殖技術療程，如該機構非屬公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，惟該療程相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，納稅義務人支付醫療費用可列報支付費用年度綜合所得稅之醫藥及生育費列舉扣除額。

(二)民眾應檢附人工生殖機構出具的醫療費用收據正本，及補助核撥的匯款證明或主管機關審核補助通知，並以扣除政府補助及受有保險給付後實際負擔的醫藥及生育費列報。