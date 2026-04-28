　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不能讓妳死在這」北一女爆霸凌、無加班費　派遣工憂鬱症遭逼退

▲▼「北一女委外人員1天工作14小時、連續出勤12天沒加班費，因職場壓力罹患憂鬱症被逼退」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲派遣工會28日召開「北一女委外人員1天工作14小時、連續出勤12天沒加班費」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣勞動派遣產業工會今（28日）召開記者會痛批，北一女為壓低勞工待遇，以「假承攬，真僱用」的方式將校內職工業務「委外」，長期放任廠商高薪低報勞工勞保；且派駐勞工經常性加班、連續出勤超過《勞基法》上限，還領不到加班費與假日出勤工資。當事人江女士於記者會上泣不成聲，控訴遭北一女霸凌、壓榨，因自己長期身心狀況，教務處主任竟帶一群人說她有自殺嫌疑，要求需強制就醫，「我很痛苦又害怕所以待在廁所不敢出來，結果他們說，『不能讓妳死在北一女、會玷污北一女』」。

派遣工會副秘書長郭中睿指出，江女士於2019年10月1日至2025年12月31日在北一女服務，年資6年3個月。起初北一女以「專案助理」職務僱用江女士，月薪3萬4千元，由教務處管理，負責全校學科講義、段考考卷以及各處室會議相關資料的油印工作。2020年4月起，北一女因江女士原職務所屬的計劃結束，把他轉為委外人員，改由「職工業務」的承攬廠商僱用。

▲▼「北一女委外人員1天工作14小時、連續出勤12天沒加班費，因職場壓力罹患憂鬱症被逼退」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲江女士於記者會泣不成聲。（圖／記者鄭佩玟攝）

郭中睿說，江女士工作內容除了原本負責的油印，還增加校園環境清潔，月薪卻減少至2萬6千元。江女士因單親撫養身心障礙的孩子，若離開北一女的工作，怕很難承擔收入中斷，故只能接受惡化的待遇轉委外。自轉為委外人員後，從原本純受教務處管理，變成教務、總務處共管，業務量增加之外，兩處派工還不時衝突，導致江女士因長期職場壓力失眠、罹患憂鬱症。

郭中睿表示，2025年11月，由於江女士的身心狀況越來越糟，北一女將隨標案於同年12月31日期滿終止。但，實際上，下一年標案（115年度職工業務委外）仍由當時僱用江女士的「淞美清潔有限公司」（以下簡稱「淞美」）得標。除了就業歧視嫌疑，北一女「管理」江女士的方式，恐也構成職場霸凌。

江女士自述，北一女給自己的工作量很龐大，要求完全不能出錯、不能有瑕疵，大考期間三到四天內要印16萬張講義，所有工作都是獨自承擔，加班到十點是必須的，高強度壓力下把工作做完，「甚至在大考期間，還又要叫我去打掃，當我把清潔工作完成，也只有我把油印室工作完成，油印室汰換率很高，考科很複雜有很多要注意的細節，都是只有我一個人。」

江女士哭訴，工作期間還要被冷嘲熱諷，說什麼機器都會自己印好、阿貓阿狗都會用，頂著高壓工作又沒有固定休息時間，身心狀況出現問題，經常胃痛又拉肚子、長期失眠；她回憶，去年12月9日高三模擬考，教務處主任帶一群人說有自殺嫌疑，因此要強制就醫，「我很痛苦又害怕所以待在廁所不敢出來，他們說『不能讓妳死在北一女、會玷污北一女』，我工作六年努力沒有被看見，我多次跟總務處、教務處求助，卻依然被漠視跟排擠。」最終，江女士當天被困在廁所裡兩個小時，電話通知友人前來北一女陪同後，才順利擺脫對她人身自由的限制順利返家。

最後，淞美接到北一女指示要解僱江女士後，起先有依法做資遣通報，並於2025年12月31日（勞動契約終止當日）開立非自願離職證明給江女士，亦在同日退保勞保。之後，江女士於2026年1月間赴就服站申請失業給付，被告知淞美於同年1月13日撤銷資遣通報，以致江女士無法領取失業給付。江女士的資遣費，淞美也拒絕給付。

陪同召開記者會的民進黨北市議員何孟樺直言，這樁案件只有四個字可以形容，就是「喪盡天良！」需要的時候就說是北一女的一員，不需要時就是外包人員，油印考試的工作非常繁重，可以做到六年，認真程度可想而知，沒有任何可以允許自己的小孩被關在廁所，那為何北一女的老師可以把員工關在廁所？這涉及嚴重職場霸凌，又是苛扣薪資，公部門有很多非典型勞動，約聘僱轉外包是對勞工權利的傷害，公部門要節省卻是建立在外包人員的痛苦上，短約長聘的方式，享受雇主權益卻不想承擔該有責任，教育局跟勞動局應該督導學校，好好教育職工。

最後何孟樺要求，第一、北一女應要求、監督淞美，立即依相關勞動法規及勞務採購契約，給付江女士加班費、假日出勤工資、勞退短提金額、特休應休未休工資、預告工資、資遣費。第二、北一女應就校內人員疑似對江女士職場霸凌、就業歧視，於2個月內完成調查並公佈結果。第三、台北市長蔣萬安應提出方案、時程，將全市府負責常態性業務的委外派駐人員收回自僱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱軒洋認愛吳卓源捲四角戀！被爆「私會混血女星」　蒲禾菲發聲
快訊／超強！雷霆4比0橫掃晉級第2輪
快訊／阿Sa宣布結婚了！
最後4小時！粿王不倫願賠百萬　關鍵在「判決書要不要公開」
山本由伸最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷
「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚
快訊／台南母子3屍　初判死因曝
男友也是警察…28歲女警「明年結婚」遭遊覽車輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

美麗島民調／51.1%認鄭習會沒幫助　但鄭麗文信任度大增7.6百分點

「不能讓妳死在這」北一女爆霸凌、無加班費　派遣工憂鬱症遭逼退

高雄市長前哨戰！藍綠互尬勞工政策　柯志恩喊：2030均薪衝75萬

美麗島民調／賴清德施政47.5%不滿意！　滿意增0.7百分點到44.5%

蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

台美關稅何時有最終結果？　卓榮泰：預判7月左右

藍酸沈伯洋可辦宇宙城吹牛　綠黨團嗆過度恐慌：還沒提名就嚇成這樣

控挺蘇巧慧側翼AI換臉抹黑李四川　李競辦：認同此惡劣行為？

中共官媒御用5大台灣軍方代表出爐　共計5顆將星、4顆校級梅花

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

美麗島民調／51.1%認鄭習會沒幫助　但鄭麗文信任度大增7.6百分點

「不能讓妳死在這」北一女爆霸凌、無加班費　派遣工憂鬱症遭逼退

高雄市長前哨戰！藍綠互尬勞工政策　柯志恩喊：2030均薪衝75萬

美麗島民調／賴清德施政47.5%不滿意！　滿意增0.7百分點到44.5%

蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

台美關稅何時有最終結果？　卓榮泰：預判7月左右

藍酸沈伯洋可辦宇宙城吹牛　綠黨團嗆過度恐慌：還沒提名就嚇成這樣

控挺蘇巧慧側翼AI換臉抹黑李四川　李競辦：認同此惡劣行為？

中共官媒御用5大台灣軍方代表出爐　共計5顆將星、4顆校級梅花

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」！他揭5年後成果：有頭期款了

股市正熱「身邊一堆人都賺錢」　她喊羨慕！網吐實話：誰會PO

彰化毒蟲僅穿內褲爬屋頂！飛簷走壁與警對峙1小時...軟腳投降

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　她驚：店員掃30瓶！真相曝光

台中預售屋75%「0成交」帶衰中古屋　造鎮豪宅降千萬求售

柯佳嬿素顏「特寫臉部異狀」無P照曝 錯愕問：這是什麼過敏反應？

年發電量8千萬度！花蓮首座大型光電厰面積逾66公頃　開始售電　

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

高鐵11車站斥資20.5億裝設月台門　全線預計2028年完工

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

【猴子闖進大學教室！】文化大學上演追逐戰　躲天花板20分鐘才落網

政治熱門新聞

國民黨老將宣布脫黨參選

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

竹市選情添變數　國民黨5連霸資深女議員不選了

藍白2026新北市長民調今公布

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

分局長誤噴辣椒水丟官！柯文哲4度關切人事

曹興誠重砲挺沈伯洋！斷言能贏蔣萬安

沈伯洋拋砍雙城辦無限城論壇　蔣：無慘大本營？

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

翻車！游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠大樓救援　賴清德早澄清

更多熱門

相關新聞

翻車！游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠大樓救援　賴清德早澄清

翻車！游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠大樓救援　賴清德早澄清

近日名嘴李正皓稱，柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案。國民黨台北市議員游淑慧也在節目表示，那時維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以全台灣大型機具全部調來台北，當年維冠的家屬很難過沒有大型機具可以吊起大樓。但其實早在2016年，時任台南市長賴清德面對家屬質疑就已澄清「我們的大鋼牙在地震後36小時就已經準備完畢，四個救災區大鋼牙都沒有問題，台北柯P要執行忠孝橋拆除沒有影響到台南地震災害的拯救計畫」。

沈伯洋拋砍雙城辦無限城論壇　蔣：無慘大本營？

沈伯洋拋砍雙城辦無限城論壇　蔣：無慘大本營？

游淑慧又打柯：維冠大樓倒塌沒大型機具　因柯文哲當時拆忠孝橋引道

游淑慧又打柯：維冠大樓倒塌沒大型機具　因柯文哲當時拆忠孝橋引道

社子街4樓公寓竄火舌　屋主目睹嚇到昏倒

社子街4樓公寓竄火舌　屋主目睹嚇到昏倒

高雄3男童慘遭狼師猥褻　母崩潰心痛

高雄3男童慘遭狼師猥褻　母崩潰心痛

關鍵字：

北一女派遣工會何孟樺台北勞動局教育局

讀者迴響

熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」

亞洲首富千金招待蕾哈娜

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面