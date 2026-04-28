「不能讓妳死在這」北一女爆霸凌、無加班費　派遣工憂鬱症遭逼退

▲派遣工會28日召開「北一女委外人員1天工作14小時、連續出勤12天沒加班費」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣勞動派遣產業工會今（28日）召開記者會痛批，北一女為壓低勞工待遇，以「假承攬，真僱用」的方式將校內職工業務「委外」，長期放任廠商高薪低報勞工勞保；且派駐勞工經常性加班、連續出勤超過《勞基法》上限，還領不到加班費與假日出勤工資。當事人江女士於記者會上泣不成聲，控訴遭北一女霸凌、壓榨，因自己長期身心狀況，教務處主任竟帶一群人說她有自殺嫌疑，要求需強制就醫，「我很痛苦又害怕所以待在廁所不敢出來，結果他們說，『不能讓妳死在北一女、會玷污北一女』」。

派遣工會副秘書長郭中睿指出，江女士於2019年10月1日至2025年12月31日在北一女服務，年資6年3個月。起初北一女以「專案助理」職務僱用江女士，月薪3萬4千元，由教務處管理，負責全校學科講義、段考考卷以及各處室會議相關資料的油印工作。2020年4月起，北一女因江女士原職務所屬的計劃結束，把他轉為委外人員，改由「職工業務」的承攬廠商僱用。

▲江女士於記者會泣不成聲。（圖／記者鄭佩玟攝）

郭中睿說，江女士工作內容除了原本負責的油印，還增加校園環境清潔，月薪卻減少至2萬6千元。江女士因單親撫養身心障礙的孩子，若離開北一女的工作，怕很難承擔收入中斷，故只能接受惡化的待遇轉委外。自轉為委外人員後，從原本純受教務處管理，變成教務、總務處共管，業務量增加之外，兩處派工還不時衝突，導致江女士因長期職場壓力失眠、罹患憂鬱症。

郭中睿表示，2025年11月，由於江女士的身心狀況越來越糟，北一女將隨標案於同年12月31日期滿終止。但，實際上，下一年標案（115年度職工業務委外）仍由當時僱用江女士的「淞美清潔有限公司」（以下簡稱「淞美」）得標。除了就業歧視嫌疑，北一女「管理」江女士的方式，恐也構成職場霸凌。

江女士自述，北一女給自己的工作量很龐大，要求完全不能出錯、不能有瑕疵，大考期間三到四天內要印16萬張講義，所有工作都是獨自承擔，加班到十點是必須的，高強度壓力下把工作做完，「甚至在大考期間，還又要叫我去打掃，當我把清潔工作完成，也只有我把油印室工作完成，油印室汰換率很高，考科很複雜有很多要注意的細節，都是只有我一個人。」

江女士哭訴，工作期間還要被冷嘲熱諷，說什麼機器都會自己印好、阿貓阿狗都會用，頂著高壓工作又沒有固定休息時間，身心狀況出現問題，經常胃痛又拉肚子、長期失眠；她回憶，去年12月9日高三模擬考，教務處主任帶一群人說有自殺嫌疑，因此要強制就醫，「我很痛苦又害怕所以待在廁所不敢出來，他們說『不能讓妳死在北一女、會玷污北一女』，我工作六年努力沒有被看見，我多次跟總務處、教務處求助，卻依然被漠視跟排擠。」最終，江女士當天被困在廁所裡兩個小時，電話通知友人前來北一女陪同後，才順利擺脫對她人身自由的限制順利返家。

最後，淞美接到北一女指示要解僱江女士後，起先有依法做資遣通報，並於2025年12月31日（勞動契約終止當日）開立非自願離職證明給江女士，亦在同日退保勞保。之後，江女士於2026年1月間赴就服站申請失業給付，被告知淞美於同年1月13日撤銷資遣通報，以致江女士無法領取失業給付。江女士的資遣費，淞美也拒絕給付。

陪同召開記者會的民進黨北市議員何孟樺直言，這樁案件只有四個字可以形容，就是「喪盡天良！」需要的時候就說是北一女的一員，不需要時就是外包人員，油印考試的工作非常繁重，可以做到六年，認真程度可想而知，沒有任何可以允許自己的小孩被關在廁所，那為何北一女的老師可以把員工關在廁所？這涉及嚴重職場霸凌，又是苛扣薪資，公部門有很多非典型勞動，約聘僱轉外包是對勞工權利的傷害，公部門要節省卻是建立在外包人員的痛苦上，短約長聘的方式，享受雇主權益卻不想承擔該有責任，教育局跟勞動局應該督導學校，好好教育職工。

最後何孟樺要求，第一、北一女應要求、監督淞美，立即依相關勞動法規及勞務採購契約，給付江女士加班費、假日出勤工資、勞退短提金額、特休應休未休工資、預告工資、資遣費。第二、北一女應就校內人員疑似對江女士職場霸凌、就業歧視，於2個月內完成調查並公佈結果。第三、台北市長蔣萬安應提出方案、時程，將全市府負責常態性業務的委外派駐人員收回自僱。