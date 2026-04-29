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幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判空間

▲國民黨主席鄭麗文今於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

▲國民黨主席鄭麗文日前於中央黨部會見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）。（圖／AIT臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開黨團大會討論國防特別預算條例，原預期黨版金額上限調高至8000億，但黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁卻又聯手要拉回「3800億+N」版，讓部分青壯派藍委怨聲載道。據了解，鄭之所以要讓軍購案回到原點，係因鄭六月即將啟程的訪美行程安排受挫，美方不願安排高層級眾議員接待，就連鄭方面要求「層級要超越盧秀燕」，都遭美方回絕，因此才一氣之下拉回「3800億+N」原版，企圖再創造談判空間。

軍購特別條例在國民黨內受到多方拉扯，包括台中市長盧秀燕、前主席朱立倫、中廣前董事長趙少康及多數黨籍立委傾向提出總額約8000億元的「加碼版」以因應戰備需求與美方壓力，但鄭麗文為首的黨中央則堅持3800億元+N的「穩健版」，並交由黨團總召傅崐萁主導。黨內意見整合中，立法院長韓國瑜5月6日重啟朝野協商。

多名藍委今日則證實，接到至少來自黨中央和地方黨部電話，要求在黨團大會上支持「3800億+N」版本，引爆青壯派藍委不滿，新北立委葉元之也坦言，聽說地方黨部有找立委遊說，希望支持黨版。事實上，鄭麗文昨日接受網路專訪時已明確指出，賴清德總統提出1.25兆台幣的軍購案中，美方有發價書的110億美金部分會趕快處理，其他部分不可能空白背書，「尤其民進黨毫無信用又貪贓舞弊，我們絕對不可能空白授權」，若期待國民黨空白授權通過1.25兆「就死了這條心，這絕無可能。」

黨中央高層透露，鄭麗文先前與AIT主席谷立言會面時，有向對方表達，國民黨底線就是希望軍售、商購跟委製拆開，軍售部分只要美國發價書一來，就可以盡快通過，甚至一個月內就能搞定，那既然很多跟美國溝通管道都知道會有兩波發價書，其實先把兩波報價書的金額先匡出來，8千億也沒有不可以，因此不曉得為何多方陣營還不買單？

該高層說，趙少康、朱立倫、盧秀燕跟韓國瑜等人，如果有意見都可以直接來找鄭麗文談，「黨中央身為決策中心，不可能是黨主席親自去找他們。」他更嗆道，韓實在是搞不清楚狀況，8000億沒有通過黨團大會背書，那麼朝野協商談論的意義為何？根本不符合依法辦事。

此外，一位藍營人士則透露，軍購案重回原點與鄭麗文訪美行程受挫有關，雖然鄭一心想要的拜訪「層級要超越盧秀燕」，卻都遭美方回絕，因此才一氣之下拉回「3800億+N」原版，希望反施壓美方。

另一名藍委則直言，美國期中選舉倒數壓力，不管是共和黨還是民主黨的參眾議員，也都不希望與有「親中」標籤的鄭麗文有過多接觸，對他們自身選情沒有任何幫助，不願幫忙背書鄭習會的任何訊息。

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