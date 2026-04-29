越來越常見！台女「日本旅遊2行為」　日本人震怒：真的很惡劣

▲台人在車道上拍美照，引發日本人震怒。（圖／記者蔡玟君攝）

記者劉維榛／綜合報導

日本網友表示，常看到觀光客趁紅燈走到車道上拍照，讓他看了相當害怕，也替駕駛捏把冷汗。他直言，這類情況似乎變多了，開車的人很容易被嚇到，質疑拍照者是否沒注意周遭路況。文章曝光後，其他日本人也痛批，「應該被懲罰」、「不文明行為越來越普遍了」；更加碼指出「把腳放在椅子上拍照，真的很惡劣」。

一名日本網友在Threads抱怨，之前曾目擊有觀光客闖紅燈拍照，「看了有點可怕」，如今又看到遊客直接站在車道上取景，儼然影響交通，甚至造成駕駛困擾，讓他忍不住直呼，最近這種情況似乎變多了，質疑「是沒看到周圍嗎？」

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原PO也附上貼文，第一張女子站在斑馬線上，並比出「YA」的手勢，當時號誌燈顯示為綠燈，代表車輛可正常通行；第二張照片則是在路口轉角處拍攝，女子同樣比出「YA」手勢；第三張照片，女子同樣是在道路上取景。

日本人怒了：自從中國客減少後「終於見識台人本性」



文章曝光後，引來不少日本人也開罵，「無視交通號誌過馬路，給司機們造成麻煩」、「感覺現在台灣遊客的不文明行為越來越普遍了」、「這些違規者應該被懲罰」、「很可怕，怎麼可以不顧自己的安全…打擾別人，自從中國遊客減少後，終於開始見識本性了」；甚至還有網友指出，「不只是在馬路上拍照，還會把腳放在椅子上，真的很惡劣」。